Musíme zresetovať stratégiu vo východnom krídle, tvrdí Stoltenberg

Brusel 24. marca (TASR) - Úlohou štvrtkového mimoriadneho summitu Severoatlantickej aliancie v Bruseli je "zresetovanie" bezpečnostnej a obrannej stratégie na východnom krídle Aliancie vytvorením bojových skupín v Bulharsku, Rumunsku, Maďarsku a tiež na Slovensku. Po príchode na summit to vyhlásil generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. TASR o tom informovala na základe jeho vyhlásení, ktoré prenášala televízia Sky News.



"Kľúčovou úlohou NATO je chrániť a brániť všetkých spojencov. Našu (vojenskú) prítomnosť na východnom krídle Aliancie sme už zvýšili. Lídri NATO budú dnes hovoriť o zresetovaní našej bezpečnostnej a obrannej stratégie z dlhodobého hľadiska a prvým krokom k tomuto cieľu je vytvorenie štyroch nových bojových skupín vo východnej časti Aliancie – konkrétne v Bulharsku, Rumunsku, Maďarsku a na Slovensku," uviedol Stoltenberg.



Generálny tajomník potvrdil, že NATO poskytne ďalšie zbrane Ukrajine, aby sa mohla brániť voči ruskej agresii, do konfliktu sa však nezapojí.



"Lídri budú (počas summitu) diskutovať o poskytnutí podpory Ukrajine. Aliancia poskytuje podporu Kyjevu už niekoľko rokov a v ostatnom čase sme vojenskú, finančnú a humanitárnu pomoc ešte zvýšili, aby sme pomohli Ukrajine udržať si jej fundamentálne právo na sebaobranu," spresnil Stoltenberg. Podľa neho je účasť amerického prezidenta Joea Bidena na summite potvrdením toho, že Spojené štáty a Európa stoja počas aktuálnej krízy bok po boku.



"Sme najsilnejšou alianciou na svete a kým budeme ťahať za jeden povraz, budeme v bezpečí," dodal generálny tajomník. Stoltenberg očakáva, že lídri sa počas stretnutia dohodnú na zvýšení investícií do obrany. Slovensko na podujatí zastupuje prezidentka Zuzana Čaputová.