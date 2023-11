Musk a Izrael sa dohodli na podmienkach používania Starlinku v Gaze

Tel Aviv 27. novembra (TASR) - Americký podnikateľ Elon Musk a zástupcovia izraelskej vlády sa v princípe dohodli na tom, že technológiu Starlink možno v Izraeli a v Pásme Gazy prevádzkovať len so súhlasom izraelského ministerstva komunikácie. Podľa agentúry DPA to v pondelok na Muskovej platforme X uviedol minister tohto rezortu Šlomo Kari.



Po vypuknutí vojny medzi Izraelom a palestínskou extrémistickou skupinou Hamas, ktorej komandá 7. októbra prenikli na územie južného Izraela a terorizovali a vraždili tam miestne obyvateľstvo a príslušníkov bezpečnostných zložiek, Musk vyhlásil, že má v úmysle dať k dispozícii služby Starlink, aby v prípade výpadku miestnych telekomunikačných operátorov mohli medzinárodné organizácie pôsobiť v palestínskej enkláve aj naďalej.



Po tejto Muskovej ponuke však Izrael avizoval, že obnove spojenia prostredníctvom Starlinku zabráni akýmikoľvek prostriedkami. Argumentoval pritom, že Hamas by tento systém mohol použiť na teroristické účely.



Musk - najbohatší muž planéty, majiteľ Tesly, Starlinku a sociálnej siete X (predtým Twitter) - je momentálne v Izraeli, kde v pondelok v sprievode izraelského premiéra Benjamina Netanjahua navštívil kibuc Kfar Aza, na ktorý 7. októbra zaútočili komandá Hamasu, pričom spáchali najbrutálnejšie vraždy izraelských civilistov. Práve v tomto kibuci boli následne objavené bezhlavé telá a zuhoľnatené ľudské pozostatky.



Muskova návšteva v Izraeli sa koná uprostred škandálu, do ktorého je zapletený: inzerenti a používatelia obvinili jeho platformu X i jeho samotného z antisemitizmu a vyzvali na bojkot tejto populárnej sociálnej siete.



Musk však označil obvinenia proti svojej osobe za nepodložené klamstvo, vyhrážal sa žalobami, pričom však prisľúbil, že preverí politiku moderovania statusov na svojej sociálnej sieti.



Deklaroval tiež, že slogany, ktoré používajú propalestínski aktivisti - o "deokupácii" palestínskych území a o ich rozsahu "od rieky k moru" - sa rovnajú výzvam na genocídu židov a budú na sociálnej sieti zakázané.



Počas návštevy v Izraeli Muska prijal aj izraelský prezident Jicchak Herzog. Hlavnou témou ich rozhovoru mal byť taktiež boj proti nárastu prejavov antisemitizmu na sociálnych sieťach.



Na tomto stretnutí by mali byť aj príbuzní obetí útoku Hamasu i osôb, ktoré palestínske komandá 7. októbra uniesli z juhu Izraela do Pásma Gazy, kde veľkú časť z nich naďalej zadržiavajú.



Muskova návšteva v Izraeli sa koná v čase prímeria medzi Izraelom a Hamasom, počas ktorého bolo niekoľko desiatok rukojemníkov prepustených na slobodu.