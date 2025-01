Musk: AfD je najväčšou nádejou Nemecka

Nemecko 25. januára (TASR) - Americký miliardár Elon Musk sa v sobotu zúčastnil na predvolebnom mítingu krajne pravicovej Alternatívy pre Nemecko (AfD) prostredníctvom videospojenia. V príhovore k davu pred prejavom líderky AfD Alice Weidelovej vyhlásil, že strana je "najväčšou nádejou" Nemecka, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



Musk ľuďom tiež odkázal, že je v poriadku, ak "sú hrdí" na to, že sú Nemcami. "Úprimne si myslím, že sa príliš sústreďujeme na vinu z minulosti a musíme sa posunúť vpred. Deti by nemali niesť vinu za hriechy svojich rodičov či dokonca prarodičov," zhodnotil.



Miliardár tiež zdôraznil, že AfD chce "viac (priestoru na) sebaurčenie pre Nemecko a krajiny v Európe a menej z Bruselu". Na záver takmer päťminútového prejavu vyjadril nádej, že "sa AfD bude dariť a že z Alice Weidelovej sa stane kancelárka".



Približne 4.500 priaznivcov strany v prenajatých priestoroch v centre mesta Halle nadšene reagovalo na Muskov prejav, píše DPA. Weidelová sa mu následne poďakovala a poslala svoje úprimné priania do USA pod vedením prezidenta Donalda Trumpa. Použila pri tom aj pozmenený Trumpov slogan: "Urobme Nemecko opäť skvelým."



Muskove predchádzajúce zásahy do nemeckej volebnej kampane vyvolali pobúrenie, pričom kritici ho obviňujú z pokusu o ovplyvnenie parlamentných volieb, ktoré sa budú konať 23. februára. Musk v minulosti tiež vyzdvihol AfD ako "jedinú stranu, ktorá môže zachrániť Nemecko," a začiatkom tohto mesiaca viedol na svojej platforme X naživo aj rozhovor s Weidelovou.