Musk chce vymazať vládne agentúry: „Sú protikladom demokracie”

Dubaj 13. februára (TASR) - Miliardár Elon Musk, ktorý má v novej americkej administratíve status osobitného vládneho zamestnanca, vo štvrtok v rámci boja s byrokraciou vyzval na "vymazanie celých agentúr" pôsobiacich v rámci federálnej vlády Spojených štátov.



Ako informovala agentúra AP, Musk to vyhlásil vo videopríhovore k účastníkom Summitu svetových vlád (WGS) v Dubaji v Spojených arabských emirátoch, v ktorom načrtol priority administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa a upozornil okrem iného aj na riziká umelej inteligencie.



"Naozaj tu máme vládu byrokracie, ktorá je v protiklade k vláde ľudu – demokracii," konštatoval Musk. Podľa jeho slov je potrebné "vymazať celé (vládne) agentúry", urobiť všetko pre to, aby ich nebolo priveľa.



"Ak neodstránime korene buriny, potom burina opäť ľahko vyrastie," vyhlásil obrazne na margo údajne privysokého počtu úradov.



AP podotkla, že Musk si od prevzatia vedenia úradu pre efektivitu štátnej správy (DOGE) už - s Trumpovým súhlasom - upevnil kontrolu nad veľkou časťou jeho administratívy. Muskov prístup zahŕňa odsúvanie kariérnych úradníkov na vedľajšiu koľaj, získavanie prístupu k citlivým databázam i náznaky ústavného konfliktu presahujúceho hranice prezidentského úradu.



Muskova nová rola dáva jeho vyjadreniam väčšiu váhu, než by im prináležala, keby bol "len" najbohatším človekom na svete. Jeho verejné vyjadrenia napovedajú, že súčasná administratíva má izolacionistický prístup k účinkovaniu USA na Blízkom východe, kde Spojené štáty po teroristických útokoch z 11. septembra 2001 viedli vojny v Afganistane aj v Iraku, píše AP.



V súvislosti s angažovaním sa USA Musk v prejave na WGS vyhlásil, že USA sa pod Trumpovým vedením "menej zaujímajú o zasahovanie do záležitostí iných krajín". Na margo zrušenia Agentúry Spojených štátov pre medzinárodný rozvoj (USAID) Musk vyhlásil, že je "ako národná nadácia pre demokraciu", a položil otázku, "koľko demokracie v poslednej dobe (v USAID) dosiahli".



Priznal tiež, že Trumpova administratíva sa zameriava na elimináciu diverzity, rovnosti a inklúzie.



V príhovore Musk oznámil aj plány na projekt Dubai Loop, ktorý súvisí s jeho prácou v spoločnosti Boring Company hĺbiacej tunely v okolí Las Vegas, aby sa urýchlila doprava. Podrobnosti o tomto projekte Musk neviedol, len povedal, že to bude ako "červia diera" - čo je výraz pre hypotetický fyzikálny objekt umožnený schopnosťou časopriestoru vytvoriť skratku cez priestor a čas. "Vyleziete z jednej časti mesta - a bum - ste v inej," doplnil.



Summit svetových vlád je každoročné podujatie, ktoré sa koná v Dubaji v Spojených arabských emirátoch za účasti vládnych lídrov pre globálny dialóg so zameraním na otázky futurizmu, technologických inovácií a ďalších tém. Summit funguje ako centrum výmeny poznatkov medzi vládnymi úradníkmi, tvorcami vízií a politík a lídrami súkromného sektora s cieľom diskutovať o budúcich trendoch, problémoch a výzvam, ktorým ľudstvo čelí.