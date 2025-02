Musk chce za takmer 100 miliárd dolárov kúpiť OpenAI, Altman odmietol

Washington 11. februára (TASR) - Konzorcium investorov vedené miliardárom Elonom Muskom v pondelok oznámilo, že chce kúpiť spoločnosť OpenAI za 97,4 miliardy dolárov. Šéf OpenAI Sam Altman ponuku odmietol a namiesto toho navrhol, že kúpi Muskovu sieť X. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Musk, jeho vlastný startup xAI a konzorcium investičných firiem tvrdia, že majú záujem kúpiť OpenAI a vrátiť ju k jej pôvodnému poslaniu neziskového výskumného laboratória, uviedol Muskov právny zástupca Marc Toberoff. Ako prvý o tom informoval denník Wall Street Journal.



"Nie, ďakujeme, ale ak chcete, kúpime twitter za 9,74 miliardy dolárov," reagoval Altman v príspevku s odkazom na sieť, ktorú Musk kúpil v roku 2022 za 44 miliárd dolárov a premenoval na X.



Musk potom vo svojom statuse Altmana označil za podvodníka. Obaja OpenAI, ktorá vytvorila známy softvérový nástroj na automatizovanú komunikáciu ChatGPT, v roku 2015 spoločne pomohli založiť a neskôr súperili o to, kto bude spoločnosť viesť. Musk napokon v roku 2018 odstúpil z jej predstavenstva. Dovtedy do OpenAI podľa Toberoffa investoval približne 45 miliónov dolárov.



OpenAI tvrdí, že jej reštrukturalizácia je nevyhnutná pre dlhú životnosť spoločnosti a pre prístup ku kapitálu. Uviedla, že ak si ponechá svoju neziskovú štruktúru v súčasnej podobe, nebude schopná udržať krok vo vysoko konkurenčnom svete inovácií v oblasti umelej inteligencie. Reštrukturalizáciu plánuje dokončiť do roku 2026.