Musk: Čína pripravuje podrobný plán regulácie umelej inteligencie

Washington 5. júna (TASR) – Čína plánuje zaviesť nové spôsoby regulácie umelej inteligencie (AI). Podľa pondelkového vyjadrenia miliardára Elona Muska ho o tom informovali vysokí čínski predstavitelia počas jeho dvojdňovej cesty v Ázii. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Myslím si, že počas mojej nedávnej návštevy Číny sme mali niekoľko veľmi podnetných diskusií o rizikách spojených s umelou inteligenciou a o potrebe istej formy jej regulácie a dohľadu nad ňou," uviedol Musk. "Z diskusií som vyrozumel, že Čína bude na svojom území iniciovať zavedenie regulácie AI," dodal.



Muskov záujem o Čínu a jeho rozsiahle aktivity na jej území vyvolávajú vo Washingtone dlhodobo znepokojenie, uviedol počas naživo prenášanej diskusie Robert Kennedy Jr., synovec bývalého amerického prezidenta Johna F. Kennedyho a jeden z možných kandidátov amerických demokratov na prezidenta, ktorého agentúra AFP označuje za šíriteľa konšpiračných teórií o očkovaní.



Spoločnosť OpenAI sídliaca v San Franciscu minulý rok v novembri vydala konverzačný robot ChatGPT. Následne sa objavilo množstvo čínskych spoločností, ktoré sa predbiehajú vo vývoji služieb AI schopných napodobňovať ľudskú reč. Rýchly pokrok v tejto oblasti však po celom svete vyvoláva obavy z jej možného zneužitia na účely dezinformácie a propagandy.



Musk nekonkretizoval, čo bolo obsahom rokovaní počas jeho návštevy Číny, no podľa AFP je možné, že narážal na pripravovaný zákon, ktorý má od nových produktov obsahujúcich AI vyžadovať bezpečnostnú previerku a potvrdenie, že odrážajú "kľúčové socialistické hodnoty".



Administratívne opatrenie pre generatívne služby s umelou inteligenciou, ako sa návrh zákona nazýva, zakazuje obsah podporujúci "teroristickú alebo extrémistickú propagandu, etnickú nenávisť alebo iný obsah narúšajúci hospodársky a spoločenský poriadok". Vysoká miera centralizácie moci v Číne dáva tušiť, že návrh bude takmer s istotou schválený, poznamenáva agentúra AFP.



Musk počas návštevy vyhlásil, že Taiwan by mal byť súčasťou Číny, čo na jednej strane nadšene prijali jeho čínski partneri, no na druhej strane tým pobúril predstaviteľov Taiwanu.