Musk daroval na podporu Trumpovej kampane vyše 100 miliónov dolárov

Washington 25. októbra (TASR) - Americký miliardár Elon Musk doteraz daroval na podporu prezidentskej kampane republikánskeho kandidáta Donalda Trumpa približne 119 miliónov dolárov (110 miliónov eur). TASR o tom informuje podľa piatkovej správy agentúry DPA.



Šéf spoločnosti Tesla do polovice októbra poskytol 43,6 milióna dolárov (40 miliónov eur) lobingovej skupine America PAC, ktorá sa podľa DPA zameriava predovšetkým na víťazstvo v takzvaných "swing states", kde sú šance na víťazstvo oboch kandidátov mimoriadne vyrovnané.



Približne 75 miliónov dolárov daroval Musk od júla do konca septembra. V júli verejne vyjadril exprezidentovi podporu v nadchádzajúcich prezidentských voľbách a objavil sa tiež na jeho predvolebnom mítingu. Súhlasil taktiež s Trumpovým návrhom, že v prípade jeho znovuzvolenia povedie komisiu pre efektivitu vlády.



America PAC denne rozdáva jeden milión dolárov jednému registrovanému voličovi, na čo v stredu upozornilo aj ministerstvo spravodlivosti, podľa ktorého v tomto prípade môže dochádzať k porušovaniu volebného zákona. Musk v sobotu počas prejavu pred davom v Pensylvánii oznámil, že každý deň až do dňa volieb rozdá milión dolárov tomu, kto podpíše jeho online petíciu na podporu americkej ústavy. Cez víkend už odovzdal šeky na milión dolárov dvom ľuďom. Obaja pochádzajú z Pensylvánie, kľúčového štátu, ktorý môže rozhodnúť o víťazovi prezidentských volieb.



Petícia sa týka "slobody prejavu a práva nosiť zbraň" a môžu ju podpísať len registrovaní voliči v jednom zo siedmich amerických štátov, píše DPA.



Podľa amerických zákonov je však nezákonné platiť ľuďom za to, aby hlasovali vo voľbách, alebo aby sa registrovali na hlasovanie.



Musk tvrdí, že cieľom daru v hodnote jeden milión dolárov je pritiahnuť viac pozornosti k petícii, a preto je tento dar legálny.