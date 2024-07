Musk daruje približne 45 miliónov mesačne fondu podporujúcemu Trumpa

Washington 16. júla (TASR) - Miliardár a podnikateľ Elon Musk uviedol, že plánuje prispievať mesačne sumou približne 45 miliónov dolárov do nového fondu, ktorý bude podporovať prezidentskú kandidatúru Donalda Trumpa. TASR informuje podľa utorkovej správy agentúry AFP, ktorá sa odvolala na denník The Wall Street Journal (WSJ).



Muskove finančné príspevky budú smerovať k politickej skupine označovanej ako America PAC, ktorá sa bude zameriavať na registráciu voličov, predčasné hlasovanie a hlasovanie prostredníctvom pošty v tzv. swing states pred novembrovými voľbami, píše WSJ s odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou.



Zakladateľ spoločnosti Space X Musk je jedným z viacerých podporovateľov tohto nového fondu.



Musk oficiálne vyjadril Trumpovej kandidatúre podporu v sobotu po tom, ako tento exprezident utrpel zranenia pri útoku strelca na zhromaždení v americkom štáte Pensylvánia. "Plne podporujem prezidenta Trumpa a verím v jeho rýchle uzdravenie," napísal Musk na sociálnej sieti X, ktorú - vtedy ešte pod názvom Twitter - získal v roku 2022.