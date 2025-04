Musk dúfa, že v budúcnosti budú medzi Európou a USA nulové clá

Rím 5. apríla (TASR) - Americký miliardár a poradca prezidenta Donalda Trumpa Elon Musk v sobotu prostredníctvom videolinky hovoril na kongrese talianskej pravicovo-populistickej strany Liga vo Florencii. Počas rozhovoru vyjadril nádej, že v budúcnosti bude obchod medzi Spojenými štátmi a Európou úplne voľný, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.



„Dúfam, že Európa aj Spojené štáty sa nakoniec dohodnú, podľa môjho názoru v ideálnom prípade, na nulových clách, čím by sa v skutočnosti vytvorila zóna voľného obchodu medzi Európou a Severnou Amerikou,“ povedal Musk. Podľa Trumpových plánov oznámených v stredu bude na Taliansko spolu s ostatnými krajinami EÚ uvalené 20-percentné dovozné clo.



V rozhovore s lídrom Ligy Matteom Salvinim Musk tiež povedal, že dúfa vo väčšiu slobodu pohybu medzi Európou a Spojenými štátmi. „Ak chcú ľudia pracovať v Európe alebo chcú pracovať v Severnej Amerike, malo by im to byť podľa môjho názoru umožnené,“ vyhlásil Musk a dodal, že to "bola určite moja rada prezidentovi (Trumpovi)".



Musk, ktorý mal v minulosti blízko k talianskej pravicovej premiérke Giorgii Meloniovej a jej strane Bratia Talianska (FdI), tiež vyjadril podporu Salviniho Lige.



Taliansky minister hospodárstva Giancarlo Giorgetti a člen Ligy v sobotu pred hovorom povedal, že Rím chce „deeskaláciu“ s USA po Trumpovom oznámení ciel, a varoval pred zavedením odvetných opatrení.