Musk: Generálnym riaditeľom Twitteru ostanem, až kým nenájdem náhradu

San Francisco 21. decembra (TASR) - Americký podnikateľ Elon Musk v utorok oznámil, že plánuje zostať vo funkcii generálneho riaditeľa spoločnosti Twitter dovtedy, kým nenájde niekoho ochotného nahradiť ho na tomto poste. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AP.



Muskovo oznámenie nasledovalo po tom, čo ho používatelia sociálnej siete Twitter vyzvali, aby odstúpil. Vyjadrili sa tak v internetovom prieskume, ktorý spustil samotný miliardár a sľúbil, že sa bude výsledku hlasovania držať.



"Odstúpim z funkcie generálneho riaditeľa, len čo nájdem niekoho dosť bláznivého na to, aby túto prácu prevzal!" napísal Musk v tvíte. "Potom už budem viesť len softvérové a serverové tímy," dodal.



Musk sa používateľov opýtal v spomínanom prieskume túto otázku: "Mal by som odstúpiť z funkcie šéfa Twitteru?" Spomedzi viac než 17,5 milióna účastníkov hlasovania, ktoré prebiehalo od nedele večera a skončilo sa v pondelok, viac než polovica – 57,5 percenta – na túto otázku odpovedala kladne.



Podnikateľ začal riadiť spoločnosť so sídlom v kalifornskom meste San Francisco koncom októbra, keď ju kúpil. Jeho šéfovanie bolo poznačené narýchlo vymyslenými nariadeniami a politikami, ktoré čoskoro po zverejnení odvolal alebo zmenil. Takisto si znepriatelil niektorých investorov svojej spoločnosti Tesla vyrábajúcej elektrické vozidlá, ktorí mali obavy, že Musk venuje Twitteru príliš veľa pozornosti.



Niektoré jeho kroky vyvádzali z miery inzerentov Twitteru a odrádzali jeho používateľov. Znechutilo ich napríklad prepúšťanie takmer polovice zamestnancov Twitteru, ako aj moderátorov obsahu či rozpustenie Rady pre budovanie dôvery a bezpečnosti. Pobúrilo ich aj to, že obnovil množstvo zablokovaných účtov vrátane účtu Donalda Trumpa, zrušil účty viacerým novinárom, pokúsil sa zaviesť poplatky za doposiaľ nespoplatnené služby a zakázať používateľom propagovať konkurenčné internetové platformy.



Musk, ktorý riadi aj technologickú spoločnosť SpaceX na vývoj vesmírnych rakiet, už predtým priznal, aké ťažké bude nájsť niekoho, kto by prevzal šéfovanie v Twitteri. Spoločnosť je totiž podľa neho "v zrýchlenom pruhu smerujúcom k bankrotu".



Miliardár však bude mať stále obrovský vplyv na sociálnu sieť ako jej majiteľ.