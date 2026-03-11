< sekcia Zahraničie
Musk je najbohatší človek, podľa Forbesu má TAKÝTO majetok
Medzi najbohatších ľudí sveta časopis Forbes zaradil rekordných 155 Rusov, keď počet ruských miliardárov rastie už štvrtý rok po sebe.
Autor TASR
New York 11. marca (TASR) - Hodnota majetku najbohatších ľudí v minulom roku prudko vzrástla a podľa rebríčka časopisu Forbes počet miliardárov v tomto roku dosiahol číslo 3428. Je to o 400 miliardárov viac, ako bol ich rekordný počet v minulom roku. Pri vzniku rebríčka v roku 1987 ich bolo 140, TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Za ekonomicky najbohatšieho človeka Forbes považuje Elona Muska s odhadovaným majetkom 839 miliárd dolárov. Majetok všetkých miliardárov v rebríčku dosiahol historické maximum 20,1 bilióna dolárov.
Musk je na čele rebríčka druhý rok po sebe a jeho majetok sa za posledných dvanásť mesiacov zvýšil približne o 500 miliárd dolárov vďaka rastúcej hodnote spoločností Tesla a SpaceX.
Spoluzakladatelia spoločnosti Google, Larry Page (257 miliárd dolárov) a Sergej Brin (237 miliárd dolárov), sú na druhom a treťom mieste. Zakladateľ Amazonu Jeff Bezos je na štvrtom mieste s 224 miliardami dolárov a piaty s 222 miliardami dolárov je generálny riaditeľ spoločnosti Meta Mark Zuckerberg.
David Kirsch z University of Maryland povedal, že odhady hodnoty Muskovho majetku sú „vysoko špekulatívne“, pretože veľkú časť tvoria akciové aktíva. „Ak by ste mali merať skutočné aktíva ... mohla by to byť tretina z toho, čo by stále bolo viac ako u hocikoho iného,“ povedal Kirsch s tým, že Muskov majetok je „ohromujúci“ a „trochu neskutočný“. Ako prvý človek prekonal hranicu 800 miliárd dolárov a je na ceste stať sa prvým bilionárom.
Americký prezident Trump sa posunul o 55 priečok na 645. miesto. Forbes odhadol jeho majetok na 6,5 miliardy dolárov. Medzi hlavné faktory jeho rastúceho bohatstva patria kryptomeny, ktoré propagoval. Trump z toho profitoval aj po tom, čo odvolací súd v New Yorku zamietol občianskoprávnu pokutu 518 miliónov dolárov v prípade podvodu.
„Druhé funkčné obdobie Donalda Trumpa ako prezidenta sa miliardárskej hlave štátu doteraz bohato vyplatilo,“ uviedol Forbes. „Či už uzatvára obchody na Blízkom východe, predáva svoje kryptomeny alebo hostí významné osobnosti vo svojich nehnuteľnostiach, Trump dokázal, že on a jeho rodina sú stále podnikatelia,“ dodal.
