Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 9. máj 2026Meniny má Roland
< sekcia Zahraničie

Musk kritizuje francúzske úrady, ktoré vyšetrujú jeho platformu X

.
Na snímke Elon Musk. Foto: TASR/AP

V čase razie sociálna sieť postup úradov nazvala zneužívaním súdneho konania s politickými motívmi a poprela akékoľvek pochybenie.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Paríž 9. mája (TASR) - Elon Musk ostro kritizoval francúzske úrady, ktoré vyšetrujú jeho sociálnu sieť X pre podozrenia zo zasahovanie do francúzskej politiky. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Úrady preverujú od januára 2025 obvinenia, že na Muskovej sieti X (predtým známej ako Twitter) sa okrem zasahovania do francúzskej politiky tiež popieral holokaust, šírili sa sexuálne deepfaky a najnovšie je podozrivá aj zo spoluúčasti na šírení obrázkov sexuálneho zneužívania detí.

V reakcii na príspevok o najnovšej fáze vyšetrovania Musk v piatok napísal vo francúzštine: „Sú falošnejší ako čokoládové euro a homosexuálnejší ako plameniak v neónovej baletnej sukni!“

Musk je tiež spoluvlastník spoločností SpaceX a Tesla. V prípade platformy X je vyšetrovaný spolu s jej bývalou generálnou riaditeľkou Lindou Yaccarino. Nedávno nereagoval na predvolanie francúzskej justície na neformálny pohovor. Už v skoršom príspevku vo francúzštine označil francúzskych sudcov za „mentálne retardovaných“ po razii v parížskej kancelárii spoločnosti X v polovici februára.

V čase razie sociálna sieť postup úradov nazvala zneužívaním súdneho konania s politickými motívmi a poprela akékoľvek pochybenie. Platformu X agentúra AFP kontaktovala so žiadosťou o komentár, ale odmietla sa vyjadriť k Muskovým najnovším vyjadreniam.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDOVEĎ POČASIA: Slnečné počasie robí radosť, ako dlho vydrží?

HRABKO: Koniec vojny na Ukrajine prinesie aj začiatok nových problémov

Fico: SR do Dachau doručí tabuľu s údajmi o Slovákoch, ktorí tam boli

Návrh novely: NR SR by mohlo byť možné odvolať aj ľudovým hlasovaním