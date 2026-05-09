Musk kritizuje francúzske úrady, ktoré vyšetrujú jeho platformu X
V čase razie sociálna sieť postup úradov nazvala zneužívaním súdneho konania s politickými motívmi a poprela akékoľvek pochybenie.
Paríž 9. mája (TASR) - Elon Musk ostro kritizoval francúzske úrady, ktoré vyšetrujú jeho sociálnu sieť X pre podozrenia zo zasahovanie do francúzskej politiky. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Úrady preverujú od januára 2025 obvinenia, že na Muskovej sieti X (predtým známej ako Twitter) sa okrem zasahovania do francúzskej politiky tiež popieral holokaust, šírili sa sexuálne deepfaky a najnovšie je podozrivá aj zo spoluúčasti na šírení obrázkov sexuálneho zneužívania detí.
V reakcii na príspevok o najnovšej fáze vyšetrovania Musk v piatok napísal vo francúzštine: „Sú falošnejší ako čokoládové euro a homosexuálnejší ako plameniak v neónovej baletnej sukni!“
Musk je tiež spoluvlastník spoločností SpaceX a Tesla. V prípade platformy X je vyšetrovaný spolu s jej bývalou generálnou riaditeľkou Lindou Yaccarino. Nedávno nereagoval na predvolanie francúzskej justície na neformálny pohovor. Už v skoršom príspevku vo francúzštine označil francúzskych sudcov za „mentálne retardovaných“ po razii v parížskej kancelárii spoločnosti X v polovici februára.
V čase razie sociálna sieť postup úradov nazvala zneužívaním súdneho konania s politickými motívmi a poprela akékoľvek pochybenie. Platformu X agentúra AFP kontaktovala so žiadosťou o komentár, ale odmietla sa vyjadriť k Muskovým najnovším vyjadreniam.
