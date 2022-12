Musk na Twitteri zverejnil prieskum o omilostení Assangea a Snowdena

Washington 4. decembra (TASR) - Podnikateľ a majiteľ Twitteru Elon Musk spustil v nedeľu na tejto sociálnej sieti prieskum verejnej mienky, v ktorom sa môžu používatelia vyjadriť, či by mala byť udelená milosť Julianovi Assangeovi a Edwardovi Snowdenovi. TASR o tom informuje na základe Muskovho tvítu.



"Nevyjadrujem názor, no sľúbil som, že uskutočním prieskum," napísal Musk. "Mali by byť Assange a Snowden omilostení?" dodal. Pod túto otázku umiestnil tlačidlá "áno" a "nie", prostredníctvom ktorých môžu používatelia vyjadriť svoj názor.



Zakladateľa WikiLeaks Assangea obviňujú americké orgány zo špionáže a ohrozenia života jednotlivcov v súvislosti so zverejnením tajných informácií z prostredia americkej armády a diplomacie. Úrady v súčasnosti rozhodujú o jeho vydaní z Británie na trestné stíhanie do USA.



Päť popredných západných denníkov v pondelok (28. novembra) spoločne vyzvalo Spojené štáty, aby upustili od stíhania Assangea. Ide o denníky The Guardian, Le Monde, The New York Times, El País a Der Spiegel.



Bývalý spolupracovník amerických tajných služieb Edward Snowden v roku 2013 zverejnil kópie tajných amerických dokumentov a odhalil sledovacie operácie, ktoré vykonával americký Úrad pre národnú bezpečnosť (NSA).



V USA ho pre to obvinili zo špionáže a krádeže vládneho majetku. Snowden sa pred vydaním do USA ukrýva od roku 2013 v Rusku, kde získal azyl. V septembri tohto roka mu úrady udelili ruské občianstvo.