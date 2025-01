Musk na X hostil Weidelovú, Nemcov vyzval, aby volili AfD

Washington/Berlín 10. januára (TASR) - Americký miliardár Elon Musk vo štvrtok vyzval Nemcov, aby v predčasných voľbách 23. februára volili Alternatívu pre Nemecko (AfD). Urobil tak počas živého vysielania na svojej sieti X s líderkou AfD Alice Weidelovou. Rozhovor prebiehal v angličtine, píše TASR.



Ako informovala agentúra Reuters, Musk vlani využil platformu X, ktorej je vlastníkom, ako aj svoje bohatstvo, aby pomohol Donaldovi Trumpovi vyhrať prezidentské voľby v USA. Teraz pred predčasných voľbami do nemeckého Spolkového snemu otvorene podporuje strany v Európe, ktoré sú označované za krajne pravicové, protisystémové a protiimigračné. Niektorí nemeckí politici Muska obvinili z ovplyvňovania predvolebnej kampane.



Najbohatší muž sveta Weidelovú počas vysielania predstavil ako "hlavnú kandidátku na post kancelárky Nemecka". Reuters píše, že AfD nemá šancu zostaviť vládu vzhľadom na skutočnosť, že s ňou odmietli spolupracovať ostatné strany, aj keď má podľa prieskumov silnú podporu.



Obaja sa zhodli na tom, že Nemecko brzdí "šialená" energetická politika, nadmerná byrokracia a nekontrolovaná migrácia. Musk už predtým ako generálny riaditeľ spoločnosti Tesla Motors, ktorá má pri Berlíne veľký závod, tvrdil, že jeho investície v Nemecku mu dávajú právo vyjadrovať sa k stavu krajiny.



"Nemecko môže zachrániť len AfD. Bodka. Ľudia naozaj musia podporiť AfD, inak sa situácia v Nemecku veľmi, veľmi zhorší," povedal Musk a Weidelovú označil za veľmi rozumnú osobu, ktorej strana "nenavrhuje nič poburujúce". AfD nemecký Spolkový úrad pre ochranu ústavu (BsV) podozrieva z pravicovo-extrémistickej činnosti. Opakovaná podpora tejto strany od Muska vyvolala v Berlíne zdesenie.



Weidelová povedala, že príležitosť hovoriť s Muskom bola prvou za uplynulých desať rokov, keď mohla povedať svoj názor pre prerušovania zo strany médií, ktoré sú podľa jej slov voči nej zaujaté.



"Ľudia radi cenzurujú veci, s ktorými nesúhlasia," tvrdil Musk, keď sa s Weidelovou zhodol po tom, čo obaja prirovnali zaobchádzanie médií a nemeckých politikov s AfD k zaobchádzaniu nacistického vodcu Adolfa Hitlera s ľuďmi, ktorí obhajovali Židov.



Kandidátka AfD na post kancelárky okrem iného v rozhovore obvinila bývalú spolkovú kancelárku Angelu Merkelovú, že údajne zničila Nemecko. Vyčítala jej predovšetkým rozhodnutia v oblasti migračnej politiky v roku 2015 v čase prílevu migrantov zo Sýrie a iných krajín. Merkelová podľa nej hranice údajne otvorila proti vôli Nemcov.



Weidelová takisto kritizovala aj Merkelovej politiku v oblasti energetiky vrátane kroku postupne ukončiť využívanie jadrovej energie v Nemecku. Musk sa v tejto súvislosti označil za veľkého zástancu obnoviteľných zdrojov energie a rozhodnutie zatvoriť jadrové elektrárne označil za "tragické". Naopak, Nemecko by podľa jeho slov malo zmeniť smer a výrobu atómovej energie zvýšiť.



Nad Muskovými výrokmi o politickom dianí vyjadrili znepokojenie viacerí lídri v Európe. Španielsky premiér Pedro Sánchez ho obvinil z podnecovania nenávisti a podkopávania demokracie. Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot zase vyzval Európsku komisiu, aby členské štáty EÚ chránila pred "zasahovaním do politickej diskusie zo strany Muska".