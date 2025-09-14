Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 14. september 2025Meniny má Ľudomil
< sekcia Zahraničie

Musk na zhromaždení krajnej pravice vyzval na zmenu britskej vlády

.
Na snímke Elon Musk. Foto: TASR/AP

Musk je ostrým kritikom britskej labouristickej vlády pod vedením premiéra Keira Starmera.

Autor TASR
Londýn 14. septembra (TASR) - Americký miliardár Elon Musk v sobotu na krajne pravicovom zhromaždení v Londýne vyzval na rozpustenie britského parlamentu a zmenu vlády v krajine. TASR o tom informuje podľa portálu Politico.

„Blíži sa násilie. Buď sa budete brániť, alebo zomriete,“ povedal Musk zhromaždenému davu prostredníctvom videoodkazu. „Naozaj si myslím, že v Británii musí dôjsť k zmene vlády. Nemáme ďalšie štyri roky, je to príliš dlho. Musí dôjsť k rozpusteniu parlamentu a uskutočneniu nových volieb,“ vyhlásil.

Musk je ostrým kritikom britskej labouristickej vlády pod vedením premiéra Keira Starmera. Pravidelne kritizuje britský zákon o bezpečnosti na internete, ktorý podľa neho obmedzuje slobodu slova. Starmera tiež obviňuje z toho, že používa dvojitý meter, keďže bezpečnostné zložky podľa neho tvrdšie zasahujú proti pravicovým demonštrantom ako ľavicovým.

Na sobotňajšom proteste v centre Londýna s názvom „Unite the Kingdom“ (Zjednoťte kráľovstvo) organizovanom krajne pravicovým aktivistom Stephenom Yaxley-Lennonom, známym pod pseudonymom Tommy Robinson, sa zúčastnilo viac ako 150.000 ľudí. Denník Guardian ho označil za najväčšie nacionalistické zhromaždenie v Británii za uplynulé desaťročia.

Na proteste došlo aj k zrážkam medzi demonštrantmi a políciou. Štyroch policajtov vážne zranili a celkovo zadržali 24 ľudí.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Ak opozícia pri konsolidácii staví na rozprávky, doplatí na to

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: September je teplý, no trópy sa nekonajú

BIŠČOVÁ: Tritisíc krokov denne nestačí, hrozia civilizačné ochorenia

Vedci odhalili nový spôsob cieleného poškodzovania rakovinových buniek