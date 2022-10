Musk napokon kúpi Twitter, zaplatí pôvodnú sumu 44 miliárd dolárov

Washington 4. októbra (TASR) - Miliardár Elon Musk napokon kúpi sociálnu sieť Twitter, a to za pôvodne navrhnutú cenu 44 miliárd dolárov. Oznámil to v utorok Americkej komisii pre cenné papiere a burzy (SEC), informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Prípadom predaja Twitteru Elonovi Muskovi sa mal o dva týždne zaoberať súd v americkom štáte Delaware. Žalobu podal Twitter, ktorý sa takto snažil Muskovi zabrániť, aby odstúpil zo svojej pôvodnej ponuky. Tú predložil v apríli, avšak v júli dohodu s Twitterom označil za neplatnú, keďže ho táto firma údajne zavádzala ohľadne počtu falošných účtov na sieti.



Experti nedávali Muskovi na súde veľké šance a podľa agentúry AP upozorňovali, že okrem pôvodne dohodnutej sumy by zrejme napokon musel platiť aj úroky z omeškania.



Podnikateľ teraz hovorí, že sociálnu sieť kúpi po tom, čo si zabezpečí financovanie. Žiada tiež stiahnutie žaloby.



V reakcii na túto správu stúpla v utorok cena akcií Twitteru o 22 percent na 51,60 dolára. Musk má zaplatiť 54,20 dolára za akciu. Cena akcií Twitteru pôvodne poklesla po tom, čo si Musk rozmyslel kúpu tejto sociálnej siete.