Musk navštívil Izrael po kritike za šírenie antisemitizmu na platforme

Jeruzalem 28. novembra (TASR) - Americký podnikateľ Elon Musk navštívil v pondelok Izrael. Tento miliardár pritom čelí kritike za to, že na jeho sociálnej sieti X bujnie antisemitizmus i nenávistné prejavy. V noci na utorok o tom informovala agentúra AP.



Musk navštívil spolu s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom kibuc Kfar Azza, kam 7. októbra vtrhli pri útoku militanti z palestínskeho hnutia Hamas.



Okrem toho sa americký podnikateľ spolu s izraelským prezidentom Jicchakom Herzogom stretol aj s rodinami rukojemníkov zadržiavaných Hamasom v Pásme Gazy. "Platforma, ktorú vediete, má nanešťastie obrovskú zásobu nenávisti, nenávisti k Židom," povedal Herzog Muskovi.



"Musíme spraviť všetko nevyhnuté pre zastavenie tejto nenávisti," reagoval Musk podľa vyhlásenia Herzogovej kancelárie.



Zároveň vyjadril znepokojenie nad vplyvom propagandy. "Je ohromujúce, čo ľudia dokážu spraviť, ak sú od detstva kŕmení klamstvami. Myslia si, že zabíjane nevinných je dobré. Ukazuje to, ako veľmi môže propaganda ovplyvniť rozmýšľanie ľudí," uviedol Musk.



Hovorca izraelskej vlády Ejlon Levy odmietol uviesť, či Muska na návštevu Izraela pozvali alebo prišiel z vlastnej iniciatívy.



Izraelský minister komunikácie Šlomo Kari v pondelok tiež informoval, že sa s Muskom dohodli na tom, že technológiu Starlink možno v Izraeli a v Pásme Gazy prevádzkovať len so súhlasom jeho rezortu.



Muskova návšteva v Izraeli sa koná uprostred škandálu, do ktorého je zapletený: inzerenti a používatelia obvinili jeho platformu X i jeho samotného z antisemitizmu a vyzvali na bojkot tejto populárnej sociálnej siete. Musk však označil obvinenia proti svojej osobe za nepodložené klamstvo, vyhrážal sa žalobami, pričom však prisľúbil, že preverí politiku moderovania statusov na svojej sociálnej sieti.