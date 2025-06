Musk: Niektoré kritické príspevky o Trumpovi ľutujem

Washington 11. júna (TASR) - Americký miliardár Elon Musk v stredu napísal, že ľutuje niektoré príspevky z minulého týždňa, v ktorých kritizoval amerického prezidenta Donalda Trumpa. Obaja si minulý štvrtok na sociálnych sieťach vymenili viacero kritických odkazov. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.



„Ľutujem niektoré svoje príspevky o prezidentovi Trumpovi z minulého týždňa. Zašli priďaleko,“ napísal Musk na svojej sociálnej sieti X.



Minulý týždeň sa verejne prejavili spory medzi americkým prezidentom a jedným z jeho najväčších podporovateľov v predvolebnej kampani. Trump povedal, že nevie, či jeho blízke priateľstvo s Muskom bude pokračovať. Uviedol, že je „veľmi sklamaný“ jeho kritikou balíka daňových a výdavkových škrtov označovanom ako „One Big, Beautiful Bill“.



Musk následne vyhlásil, že bez jeho pomoci by Trump vlaňajšie prezidentské voľby nevyhral, a jeho konanie označil za „nevďak“. Miliardár do Trumpovej kampane investoval takmer 300 miliónov dolárov.



V príspevkoch na X následne napísal, že Trumpove dovozné clá by mohli viesť k finančnej kríze v USA ešte tento rok. Vyhlásil tiež, že meno amerického prezidenta sa spomína v dokumentoch o zosnulom sexuálnom delikventovi Jeffreym Epsteinovi. Podľa neho je to dôvod, prečo všetky tieto spisy americká vláda doposiaľ nezverejnila a vyzval aj na Trumpove odvolanie z funkcie.