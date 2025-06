Musk odmietol správu The New York Times o užívaní drog

Washington 1. júna (TASR) - Elon Musk v sobotu poprel správu, že minulý rok vo veľkej miere užíval ketamín a iné drogy v rámci volebnej kampane. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Denník The New York Times (NYT) v piatok informoval, že miliardár a poradca prezidenta Donalda Trumpa užíval toľko ketamínu, že sa u neho objavili problémy s močovým mechúrom.



Noviny tiež uviedli, že najbohatší človek sveta minulý rok užíval aj extázu a huby a cestoval so škatuľkou na tabletky. Dodali, že nie je známe, či bral drogy, aj keď viedol novovytvorený Úrad pre efektivitu štátnej správy (DOGE).



V príspevku v sobotu na sieti X Musk uviedol: "Aby bolo jasné, NEBERIEM drogy! The New York Times klamal."



"Pred niekoľkými rokmi som skúšal ketamín na predpis a povedal som to na X, takže to ani nie je novinka. Pomáha dostať sa z temných duševných dier, ale odvtedy ho neberiem," dodal.



Musk v piatok na tlačovke s prezidentom Trumpom uviedol, že bude naďalej podporovať tím DOGE, ktorý sa „neúnavne usiluje o zníženie plytvania o bilióny dolárov“, čo bude „prínosné pre amerických daňových poplatníkov“.