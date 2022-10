Musk oznámil, že SpaceX bude financovať službu Starlink na Ukrajine

Washington 15. októbra (TASR) - Miliardár Elon Musk v sobotu oznámil, že jeho spoločnosť SpaceX bude naďalej financovať satelitnú internetovú službu Starlink na Ukrajine, a to aj napriek tomu, že na tom prerába. Musk sa takto vyjadril deň po tom, ako naznačil, že tento projekt už nebude schopný ďalej financovať, píše agentúra AFP.



Miliardár pritom len v piatok povedal, že jeho spoločnosť SpaceX nedokáže donekonečna financovať služby Starlink na Ukrajine.



Musk sa takto vyjadril po správe americkej spravodajskej televízie CNN, podľa ktorej firma SpaceX požiadala americké ministerstvo obrany, aby prevzalo na Ukrajine náklady na služby Starlink.



Pentagón následne potvrdil, že s miliardárom v tejto veci komunikuje.



Starlink je sieť viac ako 3000 satelitov na nízkej obežnej dráhe, ktorá poskytuje širokopásmový prístup na internet pre vyše 150.000 pozemných staníc na Ukrajine. Pre ukrajinskú armádu to je kľúčový komunikačný prostriedok v boji proti ruským jednotkám.



Náklady na prevádzkovanie systému Starlink na Ukrajine už podľa Muska dosiahli 80 miliónov dolárov. Ako však nedávno informovala CNN, časť z koncových staníc pre Ukrajinu a približne 30 percent nákladov na prenos dát zaplatili krajiny ako USA a Poľsko či rôzne organizácie.



Predstaviteľka tlačovej služby Pentagónu Sabrina Singhová v piatok informovala, že ministerstvo obrany USA je s Muskom v kontakte v súvislosti s financovaním prevádzky služby Starlink.



Musk sa nedávno dostal do sporu s ukrajinskými predstaviteľmi vrátane prezidenta Volodymyra Zelenského, keď navrhol mierovú dohodu, ktorá by zahŕňala opätovné konanie kontroverzných referend na Ruskom okupovaných územiach na Ukrajine. Moskva jeho návrh privítala.



Poradca kancelárie ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak v piatok na Twitteri uznal význam Starlinku.



"Či sa nám to páči alebo nie, Elon Musk nám pomohol prežiť najkritickejšie chvíle vojny," napísal Podoľak a dodal, že Ukrajina "nájde riešenie, aby Starlink fungoval aj naďalej".