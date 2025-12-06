Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Musk po pokute od Európskej komisie navrhuje rozpustenie EÚ

Na archívnej snímke Elon Musk. Foto: TASR/AP

EK v piatok uložila X pokutu ako prvej spoločnosti na základe nariadenia o digitálnych službách (DSA).

Autor TASR
Washington 6. decembra (TASR) - Americký miliardár Elon Musk v sobotu navrhol rozpustenie Európskej únie a „vrátenie suverenity“ európskym štátom. Vyjadril sa tak krátko po tom, čo Európska komisia (EK) uložila Muskovej sociálnej sieti X pokutu vo výške 120 miliónov eur pre porušovanie pravidiel o transparentnosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



„EÚ by mala byť zrušená a suverenita by sa mala vrátiť jednotlivým krajinám, aby vlády mohli lepšie zastupovať svojich občanov,“ napísal Musk na X. „Byrokracia EÚ pomaly dusí Európu k smrti,“ uviedol miliardár pôsobiaci v USA. Príspevok o rozpustení EÚ Musk „pripol“ na začiatok svojho profilu na X. Je preto prvým, ktorý jeho návštevníci uvidia.

V útokoch na EÚ Musk pokračoval aj v sérii ďalších príspevkov, v ktorých ju obvinil z cenzúry a vyzval Spojené štáty, aby na Úniu uvalili sankcie.

EK v piatok uložila X pokutu ako prvej spoločnosti na základe nariadenia o digitálnych službách (DSA). „Medzi porušenia patrí klamlivý dizajn modrej ikony, nedostatočná transparentnosť reklamného archívu a neposkytnutie prístupu k verejným údajom pre výskumníkov,“ píše sa vo vyhlásení výkonného orgánu EÚ.

Sankcii voči X zo strany EK predchádzalo dvojročné vyšetrovanie v rámci nariadenia DSA, ktoré vyžaduje, aby internetové platformy vynakladali väčšie úsilie na boj proti nezákonnému a škodlivému obsahu.

Pokuta je podľa Muska útokom zo strany „zahraničnej vlády na všetky americké technologické platformy a americký ľud.“ Miliardár neuviedol, či proti rozhodnutiu podnikne právne kroky.
