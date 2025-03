Musk ponúka voličom peniaze, keď podpíšu petíciu proti sudcom

Washington 21. marca (TASR) - Americký miliardár Elon Musk vo štvrtok propagoval finančný darček pre voličov zo štátu Wisconsin, ktorí podpíšu petíciu proti "aktivistickým sudcom", ktorí blokujú Trumpovu agendu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Sudcovia zasiahli v uplynulých týždňoch do viacerých krokov Trumpovej administratívy, ktorá vykonáva rozsiahle kontroly federálnej vlády v rámci Muskovho Úradu pre efektivitu štátnej správy (DOGE).



Lobingová skupina America PAC (založená Muskom) vyhlásila, že poskytne 100 dolárov voličom z Wisconsinu, keď podpíšu "petíciu proti aktivistickým sudcom". Musk vyzval voličov, aby tak urobili do 1. apríla, keď sa v tomto štáte volí sudca Najvyššieho súdu.



"Sudcovia by mali interpretovať zákony tak, ako sú napísané, a nie prepisovať ich podľa svojich osobných alebo politických cieľov," napísala skupina na X. "Registrovaní voliči vo Wisconsine dostanú 100 dolárov za podpísanie petície a 100 dolárov za každého signatára, ktorého odporučia," dodala America PAC.



Skupina spustila viacero kontroverzných iniciatív vrátane peňažných stimulov pre voličov, ktorí odporučia iným podpísanie petície na podporu prvého a druhého dodatku Ústavy USA. Dodatky chránia slobodu prejavu. zhromažďovania, právo podávať žiadosti o nápravu krívd a právo držať a nosiť zbraň.



Skupina America PAC v minulosti v nerozhodných štátoch oznámila, že každý deň až do prezidentských volieb 2024 rozdá v lotérii milión dolárov náhodne vybranej osobe, ktorá podpíše online petíciu na podporu americkej ústavy. Petícia bola podmienená registráciou voličov v danom štáte, čo vyvolávalo podozrenia, že Musk sa snaží mobilizovať voličov pre Trumpa.



Petícia vo Wisconsine prichádza po tom, čo šéf Bieleho domu v utorok kritizoval sudcu, ktorý naznačil, že jeho administratíva ignorovala príkaz na zablokovanie deportácie údajne nelegálnych migrantov do Salvádoru. Trump osobne žiadal odvolanie okresného sudcu Jamesa Boasberga a nazval ho "výtržníkom a agitátorom". Šéf najvyššieho súdu preto udelil prezidentovi zriedkavé verejné pokarhanie.