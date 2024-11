Musk sa údajne zapojil do telefonátu medzi Trumpom a Zelenským

Kyjev 8. novembra (TASR) - Miliardár Elon Musk sa v stredu zapojil do telefonátu medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a novozvoleným šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom po jeho víťazstve v amerických prezidentských voľbách. Pre agentúru AFP to v piatok uviedol vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ, informuje TASR.



"Potvrdzujem to," reagoval pod podmienkou anonymity predstaviteľ ukrajinskej prezidentskej kancelárie na správy amerického spravodajského portálu Axios o spomínanom telefonáte.



Zakladateľ spoločnosti SpaceX a majiteľ sociálnej siete X bol jedným z najvýraznejších podporovateľov Trumpovej kampane a jeho prítomnosť počas oficiálneho telefonátu zdôrazňuje jeho úzke väzby na budúceho prezidenta USA.



Ďalší vysokopostavený ukrajinský zdroj pre agentúru AFP spresnil, že Musk bol počas telefonátu pri novozvolenom americkom prezidentovi, ktorý mu telefón podal.



Zelenskyj podľa zdroja Muskovi poďakoval za systémy Starlink (systémy sú dôležité pre ukrajinskú komunikáciu na bojisku, pozn. TASR) a krátko sa rozprávali.



Ukrajinský prezident v stredu uviedol, že s víťazom amerických prezidentských volieb absolvoval "vynikajúci" telefonát, v ktorom sa dohodli na "udržiavaní úzkeho dialógu a napredovaní našej spolupráce". O rozhovore s Muskom sa nezmienil.