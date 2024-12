Musk sa zapojil do predvolebnej kampane v Nemecku

Washington/Berlín 20. decembra (TASR) - Americký miliardár Elon Musk, ktorý sa má stať externým poradcom novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa, sa v piatok zapojil do predvolebnej kampane v Nemecku, keď tamojšiu krajne pravicovú stranu Alternatíva pre Nemecko (AfD) označil za spasiteľa krajiny. Všimla si to agentúra Reuters, z ktorej čerpala TASR.



Prieskumy verejnej mienky AfD pripisujú druhé miesto, hneď za opozičným konzervatívnym blokom CDU/CSU a pred vládnymi sociálnymi demokratmi (SPD) kancelára Olafa Scholza. V Nemecku zrejme 23. februára prebehnú predčasné voľby, ktoré vyvolal rozpad Scholzovej trojkoalície.



"Jedine AfD dokáže zachrániť Nemecko," napísal na svojej sociálnej sieti Musk, ktorý je podľa Reuters považovaný za najbohatšieho muža na svete a ktorého Trump nedávno vymenoval do čela novej komisie na zníženie vládnych výdavkov.



Nemecká spolková vláda v reakcii uviedla, že Muskov príspevok vzala na vedomie, ďalej sa k tomu ale odmietla vyjadriť.



Americký podnikateľ takisto na svojom profile uverejnil príspevok nemeckej pravicovej aktivistky Naomi Seibtovej, v ktorom kritizovala Friedricha Merza, kandidáta nemeckých konzervatívcov na post spolkového kancelára.



Generálny tajomník Scholzovej SPD Matthias Miersch pre online médium t-online povedal, že Nemecko nepotrebuje zahraničné vplyvy a vyzval Muska, aby sa držal bokom.



Musk už vlani vyjadril AfD podporu, keď podľa Reuters zaútočil na postup nemeckej vlády v súvislosti s nelegálnou migráciou. V novembri tohto roka zase vyzval na odvolanie sudcov v Taliansku, ktorí spochybnili zákonnosť vládnych opatrení na zabránenie nelegálnemu prisťahovalectvu.