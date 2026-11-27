< sekcia Zahraničie
Musk sa zaviazal darovať každému dieťaťu v krajine dve akcie SpaceX
Akcie pripíšu deťom na takzvané Trumpove účty.
Autor TASR
Washington 27. novembra (TASR) - Najbohatší človek sveta Elon Musk sľúbil, že každé dieťa v USA dostane dve akcie spoločnosti SpaceX. Ich celková hodnota by mohla dosiahnuť takmer 16,5 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Akcie pripíšu deťom na takzvané Trumpove účty. Jednu daruje spoločnosť SpaceX a druhú Musk zo svojho podielu, uviedol miliardár na sieti X. Trumpove účty sú investičné účty pre deti, ktoré zaviedol daňový zákon podpísaný prezidentom Donaldom Trumpom v júli 2025. Majú umožniť všetkým Američanom mladším ako 18 rokov podieľať sa na akciovom trhu a budovať majetok od útleho veku. Biely dom minulý mesiac uviedol, že otvoril takmer 70 miliónov účtov. Akcie SpaceX v stredu uzavreli na 116,26 eura.
Spoločnosť prevedie svoje akcie deťom budúci mesiac, Musk tie svoje až v júni budúceho roka, keď mu vyprší obdobie, počas ktorého nesmie akcie predávať ani prevádzať.
Musk, ktorého majetok sa odhaduje na približne 752 miliárd eur, v októbri ohlásil, že každému dieťaťu daruje jednu svoju akciu. Podobný sľub dala v októbri aj prezidentka SpaceX Gwynne Shotwellová. Spolu s manželom sa zaviazala darovať po jednej svojej akcii viac ako dvom miliónom detí s Trumpovým účtom.
Viaceré technologické firmy zároveň hľadajú spôsob, ako sa o zisky z umelej inteligencie (AI) podeliť s verejnosťou. Spoločnosť Anthropic, ktorá tento mesiac vstúpila na burzu, oznámila, že chce päť percent svojich akcií v hodnote približne 49,3 miliardy eur venovať na dobročinné účely.
Akcie pripíšu deťom na takzvané Trumpove účty. Jednu daruje spoločnosť SpaceX a druhú Musk zo svojho podielu, uviedol miliardár na sieti X. Trumpove účty sú investičné účty pre deti, ktoré zaviedol daňový zákon podpísaný prezidentom Donaldom Trumpom v júli 2025. Majú umožniť všetkým Američanom mladším ako 18 rokov podieľať sa na akciovom trhu a budovať majetok od útleho veku. Biely dom minulý mesiac uviedol, že otvoril takmer 70 miliónov účtov. Akcie SpaceX v stredu uzavreli na 116,26 eura.
Spoločnosť prevedie svoje akcie deťom budúci mesiac, Musk tie svoje až v júni budúceho roka, keď mu vyprší obdobie, počas ktorého nesmie akcie predávať ani prevádzať.
Musk, ktorého majetok sa odhaduje na približne 752 miliárd eur, v októbri ohlásil, že každému dieťaťu daruje jednu svoju akciu. Podobný sľub dala v októbri aj prezidentka SpaceX Gwynne Shotwellová. Spolu s manželom sa zaviazala darovať po jednej svojej akcii viac ako dvom miliónom detí s Trumpovým účtom.
Viaceré technologické firmy zároveň hľadajú spôsob, ako sa o zisky z umelej inteligencie (AI) podeliť s verejnosťou. Spoločnosť Anthropic, ktorá tento mesiac vstúpila na burzu, oznámila, že chce päť percent svojich akcií v hodnote približne 49,3 miliardy eur venovať na dobročinné účely.