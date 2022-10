Musk: SpaceX nemôže natrvalo financovať službu Starlink na Ukrajine

Washington 14. októbra (TASR) – Miliardár Elon Musk v piatok uviedol, že jeho spoločnosť SpaceX nemôže natrvalo financovať svoju satelitnú internetovú službu Starlink na Ukrajine. Počas vojny s Ruskom to pomohlo tamojším civilistom i armáde zostať online. TASR informácie prevzala od agentúr Reuters a AFP a televízie CNN.



Vyjadrenie zverejnil Musk na Twitteri po správe CNN, podľa ktorej firma SpaceX požiadala americké ministerstvo obrany, aby prevzalo na Ukrajine náklady na služby Starlink. Musk sa tento mesiac dostal s ukrajinskými predstaviteľmi do sporu o svoj mierový "plán", ktorý je podľa Kyjeva príliš štedrý k Rusku.



Náklady na prevádzkovanie systému Starlink na Ukrajine podľa Muska už dosiahli 80 miliónov dolárov. Ako však informovala CNN, časť z koncových staníc pre Ukrajinu a približne 30 percent nákladov na prenos dát zaplatili krajiny ako USA a Poľsko alebo rôzne organizácie.



"SpaceX nežiada vrátenie minulých výdavkov, ale nemôže ani donekonečna financovať existujúci systém a posielať tisíce ďalších terminálov, ktoré majú až 100-krát vyššiu spotrebu dát ako bežné domácnosti," napísal Musk v piatkovom tvíte. "Musíme sa tiež brániť proti kybernetickým útokom a rušeniu, ktoré sú čoraz ťažšie."



Starlink je sieť viac ako 2200 satelitov na nízkej obežnej dráhe, ktorá poskytuje širokopásmový prístup na internet pre vyše 150.000 pozemných staníc na Ukrajine. Pre ukrajinskú armády to je kľúčový komunikačný prostriedok v boji proti ruským silám. Ukrajinské ministerstvo obrany zverejnilo video, na ktorom vojaci tento systém vychvaľujú. "Je to záchrana," uvádza jeden z nich.



Ukrajinský vicepremiér Mychajlo Fedorov uviedol, že služby Starlink pomohli obnoviť energetickú a komunikačnú infraštruktúru po rozsiahlych ruských raketových útokoch z pondelka.