Musk: SpaceX pošle na Mars prvé lode Starship bez posádky o dva roky

Washington 8. septembra (TASR) – SpaceX pošle na Mars prvé vesmírne lode Starship bez posádky o dva roky, keď sa otvorí okno pre lety zo Zeme na Mars, uviedol v noci na nedeľu generálny riaditeľ spoločnosti SpaceX Elon Musk v príspevku na sociálnej platforme X. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Lode nebudú mať ľudskú posádku, aby sme overili ich spoľahlivosť a schopnosť bezpečne pristáť na Marse," uviedol Musk. Dodal, že ak tieto pristátia prebehnú v poriadku, jeho spoločnosť pošle na Mars prvé lode s ľudskou posádkou o štyri roky. "Počet letov bude odvtedy postupne rásť s cieľom vybudovať za približne 20 rokov sebestačné mesto," dodal.



Musk založil spoločnosť SpaceX v roku 2002. V Apríli vyhlásil, že prvá loď bez posádky na Marse pristane do piatich rokov a prvá loď s posádkou do siedmich rokov.



Raketa Starship v júni úspešne absolvovala návrat hypersonickou rýchlosťou z vesmíru a pristála v Indickom oceáne. Testovaciu misiu s obletom planéty úspešne dokončila na štvrtý pokus.



Musk sa spolieha na to, že z programu Starship vzíde veľká viacúčelová vesmírna loď novej generácie, ktorá bude do konca tohto desaťročia schopná prevážať ľudí a náklad na Mesiac a že neskôr ju bude možné využiť aj na lety na Mars.