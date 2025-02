Musk súhlasí,aby sa zastavili peniaze pre Hlas Ameriky a Rádio Sloboda

Washington/Praha 10. februára (TASR) - Americký miliardár Elon Musk podporil návrh, aby americká vláda prestala financovať rozhlasové stanice Rádio Sloboda (RFE/RL) a Hlas Ameriky (VoA). Na svojom webe o tom v pondelok informovala stanica RFE/RL.



Musk reagoval na kritiku vyslanca Spojených štátov pre osobitné misie Richarda Grenella, že v prípade RFE/RL a VoA americkí daňovníci financujú médiá, ktoré zamestnávajú "krajne ľavicových aktivistov". Dodal, že takéto médiá sú reliktom z minulosti. "Nepotrebujeme štátom platené médiá," napísal Grenell.



Musk s Grenellom súhlasí a argumentoval, že "Európa je teraz slobodná (nepočítajúc dusiacu byrokraciu)" a tieto stanice "už nikto nepočúva".



"Sú to len blázniví radikálni ľavičiari, ktorí sa rozprávajú sami so sebou, pričom ročne spália miliardu dolárov z peňazí amerických daňových poplatníkov," napísal Musk v statuse na sieti X.



Musk v novej administratíve USA vedie úrad pre efektivitu štátnej správy (DOGE). Očakáva sa, že tento rezort do roka a pol zvýši efektivitu americkej vlády a úradov. Hneď na úvod svojho pôsobenia DOGE získal prístup k vládnym platobným systémom a podieľal sa aj na likvidácii Agentúry Spojených štátov pre medzinárodný rozvoj (USAID).



Hlas Ameriky vznikol v roku 1942 ako protiváha nacistickej propagandy. Začal vysielať v nemčine, neskôr sa pridalo vysielanie v angličtine, francúzštine a taliančine. Do konca druhej svetovej vojny vysielal Hlas Ameriky v 50 jazykoch.



Rádio Sloboda spustilo vysielanie v západnom Nemecku v lete 1950 ako protiváha sovietskej propagandy. V súčasnosti sídli v Prahe a poskytuje nezávislé spravodajstvo v regiónoch s obmedzenou slobodou tlače. V Rusku podobne ako VoA patrí od roku 2017 na zozname tzv. zahraničných agentov.