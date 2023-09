Musk: Taiwan patrí Číne rovnako ako Havaj Spojeným štátom

Tchaj-pej 14. septembra (TASR) - Taiwan vo štvrtok kritizoval amerického podnikateľa Elona Muska za jeho výrok, v ktorom označil Taiwan za "neoddeliteľnú súčasť" Číny. V podcaste prirovnal ostrov k americkému štátu Havaj. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Čína si nárokuje Taiwan ako svoje vlastné územie, ktoré čaká na "znovuzjednotenie." Tlak zo strany Číny zosilnel v roku 2016, po nástupe taiwanskej prezidentky Cchaj Jing-wen, ktorá sa snaží o nezávislosť Taiwanu.



Elon Musk "sa slepo podlieza Číne a ak jeho vyjadrenia vychádzajú z obchodných záujmov, nie sú hodné toho, aby ich niekto bral vážne a takýto rečník si nezaslúži rešpekt," povedal pre médiá hovorca ministerstva zahraničných vecí Jeff Liu.



Taiwanský minister zahraničných vecí Wu Čao-sie pred časom Muskovi na jeho sociálnej sieti X navrhol, že má požiadať vládnucu Komunistickú stranu Číny, aby sieť sprístupnila obyvateľom Číny. V príspevku minister kritizoval aj rozhodnutie Muska vypnúť satelity Starlink pri ukrajinskom polostrove Krym a označil to za zmarenie protiúderu Ukrajiny proti Rusku.



Minulý týždeň Musk povedal, že vlani zablokoval ukrajinský útok na ruské lode v Čiernom mori vypnutím internetového prístupu k svojmu satelitnému komunikačnému systému Starlink.



Musk vyvolal hnev na Taiwane už v máji, keď v rozhovore pre CNBC uviedol, že Taiwan sa v budúcnosti nevyhnutne integruje do Číny. "Situácia je do istej miery nevyhnutná," povedal v rozhovore.