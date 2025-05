Musk tvrdí, že aj po odchode z Bieleho domu zostane priateľom Trumpa

Washington 30. mája (TASR) - Americký miliardár Elon Musk v piatok uviedol, že aj po odchode z Bieleho domu zostane „priateľom a poradcom“ prezidenta USA Donalda Trumpa. Vyjadril sa tak na rozlúčkovej tlačovej konferencii, ktorú mal spolu s Trumpom v Oválnej pracovni Bieleho domu, informuje TASR podľa agentúry AFP.



„Teším sa na to, že budem aj naďalej priateľom a poradcom prezidenta,“ povedal Musk novinárom po tom, ako mu Trump symbolicky venoval do daru zlatý kľúč. Miliardár v piatok skončil vo vedení Úradu pre efektivitu štátnej správy (DOGE), ktorý Trump zriadil v januári - bezprostredne po svojom vymenovaní do funkcie prezidenta, a to s deklarovaným cieľom znížiť vládne výdavky či odstrániť nadbytočné regulácie.



Musk na tlačovke s Trumpom uviedol, že bude naďalej podporovať tím, ktorý sa „neúnavne usiluje o zníženie plytvania o bilióny dolárov“, čo bude „prínosné pre amerických daňových poplatníkov“. Sťažoval sa pritom na to, ako bol počas svojho pôsobenia v administratíve vykresľovaný, pričom povedal: „Stali sme sa v podstate ako DOGE strašiakom; akýkoľvek škrt kdekoľvek bol pripísaný DOGE.“



Trump povedal, že Musk „naozaj neodchádza“ a že DOGE pracuje na ďalších prioritách, ako je „modernizácia“ daňového úradu. „Elon naozaj neodchádza... Je to jeho dieťa (úrad DOGE), a bude robiť veľa vecí,“ cituje prezidenta USA portál Sky News.



Musk, ktorý je najbohatším človekom na svete, vyhlásil, že z funkcie v Bielom dome odchádza, aby sa mohol sústrediť na svoje spoločnosti, ktoré zahŕňajú Teslu, SpaceX či sociálnu sieť X. Vo vedení DOGE pôsobil ako takzvaný osobitný zamestnanec vlády. Už pred časom avizoval, že obmedzí svoju prácu v Bielom dome a bude sa viac venovať svojim firmám.



Na tzv. rozlúčkovú tlačovku v Oválnej pracovni prišiel v čiernom tričku i saku a so šiltovkou na hlave. Pozornosť novinárov vyvolala aj modrina v kútiku jeho pravého oka. Musk ju vysvetlil tak, že „sa bláznil“ so svojim päťročným synom X, pričom ho zo žartu vyzval, aby ho udrel do tváre, no neodhadol silu svojho potomka.



Oficiálne oznámenie o jeho odchode z DOGE prišlo už pred časom - krátko po bombastickej správe denníka The New York Times (NYT) o jeho údajnom užívaní drog, pripomína AFP. Noviny informovali, že Musk počas predvolebnej kampane do roku 2024 užil toľko ketamínu, že sa u neho objavili problémy s močovým mechúrom. Užíval údajne tiež extázu či psychoaktívne huby. Samotný Musk tieto zistenia komentoval len nepriamo, a miesto toho skritizoval NYT za jeho informovanie o ruského zasahovania do amerických volieb v roku 2016.



DOGE pod jeho vedením znížil vládne výdavky o miliardy dolárov, vrátane rozsiahlych škrtov pre Agentúru USA pre medzinárodný rozvoj (USAID), z ktorých veľkú časť už predtým odklepol Kongres. Bostonská univerzita vo svojej štúdii uvádza, že v dôsledku týchto opatrení už zomreli desaťtisíce ľudí. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio to poprel.



Muskovo pôsobenie vo vedení DOGE sa muselo skončiť 30. mája - v súlade so zákonom stanovenou lehotou pre osobitných štátnych zamestnancov, ktorí môžu pre vládu pracovať najviac 130 dní v roku. Ukončenie činnosti samotného úradu DOGE je nateraz plánované na 4. júla.