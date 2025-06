Musk tvrdí, že Trump je spomenutý v utajených spisoch o Epsteinovi

Washington 5. júna (TASR) - Bývalý poradca prezidenta USA Donalda Trumpa Elon Musk v stredu vyhlásil, že americká hlava štátu je spomenutá v dokumentoch o zosnulom sexuálnom delikventovi Jeffrey Epsteinovi, ktoré má k dispozícii vláda Spojených štátov. Podľa neho z tohto dôvodu všetky dokumenty týkajúce sa Epsteina doposiaľ nezverejnila, informuje TASR podľa portálu Euronews.



„(Donald Trump) je spomenutý v spisoch o Epsteinovi. To je skutočný dôvod, prečo neboli zverejnené,“ uviedol Musk na platforme X. Svoje tvrdenia nepodložil žiadnymi dôkazmi a nedodal, ako sa k spisom dostal.



Americké ministerstvo spravodlivosti disponuje záznamami o Epsteinovi, ktorý údajne zneužíval neplnoleté dievčatá. V roku 2019 spáchal samovraždu čakajúc vo väzení na súdny proces.



Súd v New Yorku začal už v januári minulého roka zverejňovať odtajnené dokumenty súvisiace s Epsteinovým prípadom. V pôvodne neverejnom približne 1000-stranovom spise sa už vtedy spomínalo meno Donalda Trumpa, ktorý v tomto prípade však nikdy nebol obvinený zo žiadneho pochybenia.



Spory medzi americkým prezidentom a jedným z jeho najväčších podporovateľom v predvolebnej kampani Muskom vyšli na verejnosť vo štvrtok, keď Trump povedal, že nevie, či jeho blízke priateľstvo s Muskom bude pokračovať. Uviedol, že je „veľmi sklamaný“ jeho kritikou voči balíku daňových a výdavkových škrtov označovanom ako „One Big, Beautiful Bill“.



Musk následne vyhlásil, že bez jeho pomoci by Trump prehral prezidentské voľby, a jeho konanie označil za „nevďak“. Miliardár do Trumpovej kampane investoval takmer 300 miliónov dolárov.



Svoj odchod z Trumpovej vlády Musk oznámil 29. mája. Jeho úlohou bolo z pozície špeciálneho zamestnanca vlády výrazne znížiť federálne výdavky.