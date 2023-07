Musk umiestnil na sídlo firmy X vysvietené logo, susedia sa sťažujú

San Francisco 31. júla (TASR) - Intenzívne nasvietené logo spoločnosti X (donedávna známej pod názvom Twitter), umiestnené na streche jej sídla v kalifornskom San Franciscu, vyvolalo vlnu sťažností od obyvateľov okolitých domov. V pondelok to uviedol denník The Guardian a agentúra Reuters, informuje TASR.



Majiteľ platformy Elon Musk, ktorý už v roku 2021 presťahoval sídlo svojej ďalšej firmy Tesla do Texasu, avizoval, že riaditeľstvo X zostane aj naďalej v Kalifornii. Považuje to za ekonomickú príležitosť pre San Francisco, odkiaľ v uplynulých mesiacoch odišli viaceré veľké spoločnosti.



Rozhodnutie Muska zostať v San Franciscu sa však nepáči časti miestnych obyvateľov. Spoločnosť totiž umiestnila veľké, jasne vysvietené "X" na strechu budovy svojho sídla na ulici Market Street. Susedia sa sťažujú, že logo svieti, pulzuje a bliká a dá sa napríklad ľahko pomýliť s policajnými majákmi. Niektorí z nich ho preto považujú za nebezpečné a aj nevkusné.



Úrad správy budov San Francisca začalo vyšetrovanie umiestnenia loga X na strechu budovy, keďže by mohlo porušovať platné mestské predpisy. Jeden z inšpektorov však uviedol, že predstavitelia spoločnosti X mu opakovane zamietli prístup na strechu budovy. Jeden zo zamestnancov platformy však poznamenal, že logo je len dočasné, informuje agentúra Reuters.



Elon Musk sa stal majiteľom X (Twitteru) vlani v októbri, keď ho kúpil za približne 44 miliárd dolárov. Táto sociálna sieť odvtedy prešla niekoľkými zmenami a zaznamenala viacero ťažkostí. Musk po príchode prepustil mnoho zamestnancov Twitteru vrátane takzvaných moderátorov obsahu, ktorí odstraňovali nenávistne ladené príspevky.