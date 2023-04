Musk vraj vyvíja umelú inteligenciu, i keď vyzval na zastavenie vývoja

San Francisco 12. apríla (TASR) - Miliardár Elon Musk pokračuje vo vývoji svojho projektu umelej inteligencie i napriek tomu, že nedávno vyzval na pozastavenie vývoja takýchto technológií, aby bolo možné preveriť ich bezpečnosť. V stredu to uviedla agentúra AFP, ktorá sa odvolala na správy amerických médií, informuje TASR.



Musk údajne nakúpil množstvo drahých výkonných počítačových procesorov a najal si aj špecialistov na umelú inteligenciu. Podľa správ amerických médií chce majiteľ Twitteru vytvoriť konkurenciu pre softvér ChatGPT, no zatiaľ nie je jasné, na akú konkrétnu oblasť plánuje svoj budúci systém umelej inteligencie zamerať.



Tieto správy portálov Insider a Information prišli len dva týždne po tom, čo Musk spolu so skupinou expertov v otvorenom liste vyzval na pozastavenie vývoja výkonných systémov umelej inteligencie, aby mohla byť preverená ich bezpečnosť. Túto výzvu podpísalo viac ako tisíc odborníkov na umelú inteligenciu vrátane Muska a spoluzakladateľa spoločnosti Apple Stevea Wozniaka. Ich žiadosť podnietilo vydanie novej verzie chatbotu ChatGPT zvanej GPT-4 z dielne americkej organizácie OpenAI.



"Systémy umelej inteligencie schopné konkurovať ľudskej inteligencii môžu predstavovať vážne riziká pre spoločnosť a ľudstvo," píše sa v otvorenom liste zvanom "Pozastavte gigantické experimenty s umelou inteligenciou". Musk a experti dodali, že "výkonné systémy umelej inteligencie by mali byť vyvíjané iba vtedy, ak ich účinky budú pozitívne a riziká zvládnuteľné".



Kritici však list označili za "galimatiáš" a znepokojenie okolo umelej inteligencie nazvali "humbugom", pričom autori podľa nich dezinterpretovali akademické štúdie.