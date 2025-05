Musk výrazne obmedzí financovanie politických kampaní

Washington 20. mája (TASR) - Najbohatší muž sveta a jeden z kľúčových finančných podporovateľov prezidentskej kampane Donalda Trumpa Elon Musk v utorok oznámil, že na kampane politikov bude v budúcnosti prispievať oveľa menej. TASR informáciu prevzala z agentúry AP.



„Pokiaľ ide o politické výdavky, v budúcnosti ich budem vynakladať oveľa menej. Myslím, že som urobil dosť.“ povedal Musk.



Na podporu Trumpa v prezidentskej kampani vynaložil najmenej 250 miliónov dolárov a zorganizoval aj niekoľko vlastných predvolebných zhromaždení. Tento rok sa zapojil aj do kampane pred voľbou sudcov najvyššieho súdu v štáte Wisconsin. Kandidát, ktorého podporoval, prehral napriek tomu, že Musk na jeho kampaň prispel 21 miliónov dolárov.



Rozhodnutie Muska by podľa AP mohlo skomplikovať situáciu republikánov pred budúcoročnými voľbami do Kongresu. Môže byť totiž dôsledkom jeho sklamania z politiky po pôsobení na Úrade pre efektivitu štátnej správy (DOGE), ktorý zďaleka nesplnil svoje ciele v oblasti znižovania federálnych výdavkov, píše agentúra.



Musk už začiatkom mája avizoval, že značne obmedzí čas venovaný práci v Trumpovej administratíve a bude sa viac venovať svojim firmám.



Sponzorovanie politických kampaní v budúcnosti však miliardár nevylúčil. „Ak budem vidieť dôvod na politické výdavky v budúcnosti, urobím to," povedal Musk. "V súčasnosti však dôvod nevidím," podotkol.