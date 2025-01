Musk vyvolal rozruch pozdravom pravicou na Trumpovom zhromaždení

Washington 21. januára (TASR) - Americký miliardár Elon Musk v pondelok počas prejavu na oslavách inaugurácie prezidenta Donalda Trumpa vyvolal na internete rozruch svojím gestom pravou rukou, ktoré zdanlivo pripomínalo nacistický pozdrav. Upozornili na to izraelské médiá aj svetové agentúry, píše TASR.



Musk bol jedným z rečníkov na pódiu pred príchodom Trumpa do komplexu Capital One vo Washingtone. Poďakoval sa priaznivcom republikána za podporu, potom si položil pravú ruku na srdce a prudko ju vztýčil, dlaňou nadol a prstami pri sebe.



"Moje srdce patrí vám," povedal Musk pred približne 20.000 ľuďmi. Používatelia ním vlastnenej siete X si podľa agentúry DPA všimli, že gesto pripomína nacistický pozdrav. Iní sa zase postavili na jeho obranu.



Izraelský denník The Jerusalem Post upozornil, že Musk v živom vysielaní gesto zopakoval celkovo trikrát. "Urobil Elon Musk (nacistický pokrik) Sieg Heil na Trumpovej inaugurácii?" pýtal sa denník.



Nezisková organizácia Liga proti hanobeniu (ADL), ktorá monitoruje antisemitizmus, však spochybnila, že by šlo o hajlovanie. Miliardár podľa nej v momente nadšenia urobil "nešikovné gesto", avšak nie nacistický pozdrav.



Obvinenia voči Muskovi odmietol aj historik Aaron Astor. "Mnohokrát som kritizoval Elona Muska za to, že nechal neonacistov znečisťovať túto platformu," napísal na X. "Toto gesto však nie je nacistickým pozdravom. Toto je sociálne neohrabané mávanie autistického muža davu, v ktorom hovorí 'moje srdce patrí vám'".



Naopak, historičky Claire Aubinová i Ruth Ben-Ghiatová sa zase podľa AFP zhodli, že Musk hajloval. "Bol to nacistický pozdrav, a to veľmi bojovný," uviedla Ben-Ghiatová na X.



Najbohatší muž sveta si časti svojho prejavu vo forme videa zavesil aj na svoj kanál na X. Kritiku svojho gesta následne odmietol ako útok z "únavy". "Úprimne povedané, potrebujú lepšie špinavé triky. Útok typu "každý je Hitler" je už veľmi otrepaný," uviedol.