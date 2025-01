Musk vyzval Faragea, aby odstúpil z postu predsedu Reform UK

Londýn 5. januára (TASR) - Americký miliardár Elon Musk v nedeľu vyzval Nigela Faragea, aby odstúpil z postu predsedu britskej pravicovej strany Reform UK. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.





"Reform UK potrebuje nového lídra. Farage na to nemá," napísal Musk na svojej sociálnej sieti X. Podľa Reuters ide o náhle stiahnutie podpory Faragea, s ktorým ešte v decembri pózoval na fotografii v USA. Stretnutie, ktoré sa konalo vo floridskej rezidencii Mar-a-Lago budúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa, označil Farage za "historické".



Ako pripomenula stanica BBC, iba niekoľko týždňov predtým médiá špekulovali, že Musk, Trumpov blízky poradca, by mohol poskytnúť veľký finančný dar Reform UK, aby jej pomohol čeliť dominantným britským labouristom a konzervatívcom.



Farage ešte v nedeľňajšom rozhovore pre BBC Muska obhajoval, pričom tvrdil, že "sloboda prejavu sa vrátila". Uviedol to po tom, čo Musk zaútočil na reakciu britskej vlády na gangy, ktoré sú podozrivé zo sexuálneho násilia na deťoch.



Miliardár v sérii príspevkov obvinil britského premiéra Keira Starmera z neschopnosti stíhať gangy, ktoré systematicky zneužívali a znásilňovali mladé dievčatá, a žiadal, aby bola uväznená Jess Phillipsová, šéfka rezortu, ktorý zodpovedá za boj proti násiliu páchanému na ženách a dievčatách.



V sobotu sa zase Farage dištancoval od vyjadrení Muska na podporu britského krajne pravicového aktivistu Stephena Yaxley-Lennona, známeho pod pseudonymom Tommy Robinson, ktorý si do októbra odpykáva 18-mesačný trest odňatia slobody za pohŕdanie súdom. Robinson podľa Muska o daných gangoch "hovorí pravdu".



"Tak to je prekvapenie! Elon je pozoruhodná osobnosť, ale v tomto sa obávam, že s ním nesúhlasím. Môj názor zostáva, že Tommy Robinson nie je správny pre Reform UK a ja nikdy nezapredám svoje zásady," reagoval v nedeľu Farage na výzvu Muska, aby odstúpil z funkcie predsedu strany.



Podpredseda Reform UK Richard Tice podľa televízie Sky News Muska v nedeľu pochválil za to, že je "populárny" a "oceňovaný" britskou verejnosťou. Zároveň ho označil za "jedného z najväčších podnikateľov v histórii" a tvrdil, že Musk má veľký záujem o politiku Británie a jej hospodársky rast.



Musk, považovaný za najbohatšieho muža sveta, nedávno spôsobil rozruch svojím článkom uverejneným v nemeckom týždenníku Welt am Sonntag, v ktorom obhajoval svoju podporu krajne pravicovej Alternatívy pre Nemecko (AfD). Táto strana je nemeckým Spolkovým úradom pre ochranu ústavu (BfV) monitorovaná pre podozrenie, že je pravicovo extrémistická. Za takú ju už uznalo niekoľko nemeckých spolkových krajín.