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Musk: Zelenskyj klame o využívaní satelitného systému Starlink
Zelenskyj minulý týždeň kritizoval nové obmedzenia, ktoré Ukrajina zaznamenala pri využívaní siete Starshield.
Autor TASR
Washington 19. novembra (TASR) - Americký miliardár a šéf spoločnosti SpaceX Elon Musk v stredu vyhlásil, že prezident Volodymyr Zelenskyj klame, keď tvrdí, že Ukrajina využíva sieť Starshield kontrolovanú americkou armádou, a v skutočnosti sa snaží dosiahnuť zrušenie niektorých obmedzení pre komerčný systém Starlink, aby ho Kyjev mohol využívať na vojenské útočné operácie. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.
Zelenskyj minulý týždeň kritizoval nové obmedzenia, ktoré Ukrajina zaznamenala pri využívaní siete Starshield. Pripojenie podľa nich fungovalo len vtedy, keď sa zariadenia pohybovali rýchlosťou nižšou ako 161 kilometrov za hodinu.
Kyjev mal podobné výhrady už v októbri. Tvrdil, že obmedzenia sťažujú zachytávanie ruských dronových útokov.
Musk sa k sporu vyjadril počas rozhovoru na konferencii DealBook Summit, ktorú každoročne organizuje denník The New York Times. Novinár sa Muska opýtal na Zelenského tvrdenie, že spomaľovanie systému sa týka siete Starshield.„Nie je to pravda. Nechcem vás šokovať, ale Zelenskyj nie vždy hovorí pravdu,“ povedal Musk.
Keď sa novinár opätovne opýtal, či ide skutočne o systém Starshield, Musk odpovedal, že Zelenskyj „klame a v skutočnosti chce využívať komerčný systém Starlink na vojenské, útočné vojenské operácie“.
Šéf SpaceX uviedol, že rýchlosť pripojenia cez Starlink obmedzili na maximálnu povolenú rýchlosť jazdy po ukrajinských diaľniciach.
„Snažím sa vám povedať, že Zelenskyj v skutočnosti žiada o využitie komerčných satelitov Starlink na útočné vojenské operácie, a my sme to odmietli, rovnako ako sme to odmietali od začiatku tohto konfliktu. Bodka,“ dodal Musk.
Starshield je vojenská satelitná internetová služba spoločnosti SpaceX, ktorú kontroluje vláda USA. Ukrajinská armáda využíva na komunikáciu internetové pripojenie prostredníctvom siete Starlink od začiatku ruskej invázie vo februári 2022.
Zelenskyj minulý týždeň kritizoval nové obmedzenia, ktoré Ukrajina zaznamenala pri využívaní siete Starshield. Pripojenie podľa nich fungovalo len vtedy, keď sa zariadenia pohybovali rýchlosťou nižšou ako 161 kilometrov za hodinu.
Kyjev mal podobné výhrady už v októbri. Tvrdil, že obmedzenia sťažujú zachytávanie ruských dronových útokov.
Musk sa k sporu vyjadril počas rozhovoru na konferencii DealBook Summit, ktorú každoročne organizuje denník The New York Times. Novinár sa Muska opýtal na Zelenského tvrdenie, že spomaľovanie systému sa týka siete Starshield.„Nie je to pravda. Nechcem vás šokovať, ale Zelenskyj nie vždy hovorí pravdu,“ povedal Musk.
Keď sa novinár opätovne opýtal, či ide skutočne o systém Starshield, Musk odpovedal, že Zelenskyj „klame a v skutočnosti chce využívať komerčný systém Starlink na vojenské, útočné vojenské operácie“.
Šéf SpaceX uviedol, že rýchlosť pripojenia cez Starlink obmedzili na maximálnu povolenú rýchlosť jazdy po ukrajinských diaľniciach.
„Snažím sa vám povedať, že Zelenskyj v skutočnosti žiada o využitie komerčných satelitov Starlink na útočné vojenské operácie, a my sme to odmietli, rovnako ako sme to odmietali od začiatku tohto konfliktu. Bodka,“ dodal Musk.
Starshield je vojenská satelitná internetová služba spoločnosti SpaceX, ktorú kontroluje vláda USA. Ukrajinská armáda využíva na komunikáciu internetové pripojenie prostredníctvom siete Starlink od začiatku ruskej invázie vo februári 2022.