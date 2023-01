Musk žiada o presunutie súdu v prípade žaloby akcionárov do Texasu

San Franisco 8. januára (TASR) - Miliardár Elon Musk požiadal sudcu, aby v prípade žaloby, ktorú naňho podali jeho akcionári, presunul súdne konanie z Kalifornie do štátu Texas. Obáva sa totiž o negatívne vykreslenie svojej osoby miestnymi médiami, čo by mohlo ovplyvniť rozhodovanie kalifornského súdu. V nedeľu to uviedla agentúra AP, informuje TASR.



Muskovi právni zástupcovia menej ako dva týždne pred začiatkom súdneho konania, ktoré je naplánované na 17. januára, požiadali, aby sa pojednávanie konalo na západe Texasu. Do právomoci tamojšieho súdu totiž spadá texaské hlavné mesto Austin, kam Musk v roku 2021 presťahoval svoju spoločnosť Tesla na výrobu elektromobilov.



Ak požiadavke miliardárových právnikov nebude vyhovené, chcú súdne pojednávanie odložiť, až kým neutíchne negatívna publicita, ktorej Musk čelí od svojej vlaňajšej kúpy sociálnej siete Twitter.



Musk totiž odvtedy zaviedol vo fungovaní Twitteru viacero zmien, ktoré pobúrili mnohých užívateľov. Okrem iného prepustil zhruba polovicu zamestnancov firmy, obnovil množstvo zablokovaných účtov vrátane účtu Donalda Trumpa, zrušil účty viacerým novinárom, pokúsil sa zaviesť poplatky za doposiaľ nespoplatnené služby a zakázať používateľom propagovať konkurenčné internetové platformy.



Miliardárovi právnici sa tiež sťažujú, že aj porotcovia na súde by mohli byť zaujatí. Musk totiž prepustil približne 1000 obyvateľov San Francisca, a tak existuje šanca, že porotcovia by mohli mať príbuzenské alebo iné väzby práve na prepustených zamestnancov Twitteru.



Agentúra AP pripomína, že akcionári podali na Muska žalobu po tom, čo miliardár v roku 2018 na Twitteri uverejnil niekoľko príspevkov o tom, že chce stiahnuť akcie Tesly z burzy a prevziať firmu do svojho výlučného vlastníctva za 420 dolárov za akciu, čo spôsobilo, že hodnota akcií Tesly na trhu rapídne klesla.