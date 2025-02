Musk žiada od federálnych zamestnancov výkaz týždennej práce

Washington 24. februára (TASR) — Šéf amerického Úradu pre efektivitu štátnej správy (DOGE) Elon Musk chce od zamestnancov federálnych úradov, aby preukázali, čo sa im podarilo minulý týždeň dosiahnuť v práci, inak im hrozí výpoveď. Niektoré úrady však nariadili svojim zamestnancom požiadavke nevyhovieť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Muskov úrad zaslal v sobotu večer státisícom federálnych zamestnancov e-mail, v ktorom od nich požaduje, aby uviedli päť konkrétnych vecí, ktoré dosiahli minulý týždeň. Odpovede majú zaslať do 48 hodín, v opačnom prípade to bude považované za výpoveď, píše Musk na sociálnej sieti X.



Postoj agentúr a úradov k tejto požiadavke sa líši. Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI), ministerstvo zahraničných vecí či ministerstvo obrany odporučili zamestnancom, aby na ňu priamo nereagovali, zatiaľ čo ministerstvo zdravotníctva nariadilo svojim pracovníkom na otázku odpovedať.



Ultimátum prišlo len niekoľko hodín po tom, čo Trump na sociálnych sieťach Muska vyzval, aby "bol agresívnejší" pri znižovaní stavov vládnych zamestnancov.



Jednou z deklarovaných priorít Trumpovej administratívy je radikálne zoštíhlenie štátneho aparátu a zvýšenie jeho celkovej efektivity. Už počas prvého mesiaca od návratu Trumpa do Bieleho domu boli prepustené tisíce federálnych zamestnancov.



"Dôvodom, prečo je to dôležité, je skutočnosť, že značný počet ľudí, ktorí by mali pracovať pre vládu, robí tak málo práce, že si ani nekontrolujú svoju elektronickú poštu," napísal Musk na sieti X. "V niektorých prípadoch sa domnievame, že výplaty poberajú neexistujúce osoby alebo mŕtvi ľudia. Inými slovami, ide o podvody," dodal.