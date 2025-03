Musk zrušil tím určený zachraňovať unesené ukrajinské deti

Washington/Kyjev 15. marca (TASR) - Americký miliardár Elon Musk prostredníctvom vládnej Agentúry pre efektivitu štátnej správy (DOGE) škrtmi vo financovaní pozastavil činnosť elitného tímu Yaleovej univerzity, ktorý pomáhal pri záchrane stoviek ukrajinských detí unesených Ruskom. Informoval o tom v piatok britský denník The Mirror, píše TASR.



Miliardár a majiteľ spoločnosti Tesla od svojho vymenovania do čela úradu DOGE americkým prezidentom Donaldom Trumpom v januári tohto roka vyškrtal z amerického rozpočtu miliardy dolárov určených na zahraničnú pomoc. Ochromilo to životne dôležité projekty na celom svete vrátane iniciatív na boj proti malárii a AIDS v Afrike, píše denník.



Škrty zasiahli aj skupinu expertov, ktorí pomáhali dostať domov stovky ukrajinských detí násilne deportovaných do Ruska. Tím pôsobiaci v rámci Laboratória humanitárneho výskumu Yaleovej univerzity prostredníctvom voľne dostupných technológií hľadal nezvestné ukrajinské deti a dáta zdieľal s ukrajinskými úradmi, ktoré potom zabezpečili ich návrat z Ruska, spresňuje The Mirror. Takto sa podarilo zachrániť stovky detí, dodáva denník.



Podľa údajov ukrajinskej vlády bolo ruskými jednotkami od začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022 unesených približne 20.000 ukrajinských detí. Práve únosy detí sú dôvodom, prečo Medzinárodný trestný súd (ICC) vydal v marci 2023 na ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho komisárku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú zatykač.



Aj Británia uvalila sankcie proti osobám identifikovaným ako "páchatelia násilných deportácií Ruskom a vymývania mozgov ukrajinských detí", cituje denník. Šéf britskej diplomacie David Lammy koncom roka 2024 označil únosy týchto detí za "systematický pokus o vymazanie ukrajinskej kultúrnej a národnej identity".