Musk zverejnil meme so Zelenským, zožal za to vlnu kritiky

Kyjev/Washington 3. októbra (TASR) - Americký podnikateľ Elon Musk zverejnil v pondelok na svojej sociálnej sieti X meme s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským s napätým výrazom v tvári. Fotografiu sprevádza popis: "".Na Muskov status podľa agentúry Reuters reagovali tisíce ľudí, pričom väčšina z nich ho odsúdila: podporu Ukrajine zo strany USA označovali za nutnú a pripomínali Muskovi, že balíky vojenskej pomoci pre Ukrajinu sú aj investíciami do amerického vojensko-priemyselného komplexu, teda do ekonomiky USA.Na sociálnych sieťach sa objavili i meme s Muskom v hlavnej úlohe: je v nich vyobrazený v uniforme vojaka ruskej armády, ako pes na reťazi vedený ruským prezidentom Vladimirom Putinom či v analogickej póze ako Zelenskyj v pôvodnom meme, ale s popisom: "".Tento motív využil vo svojej reakcii aj ukrajinský parlament, pričom fotokoláž doplnil textom: "".Na Muskov "vtip" reagoval aj predseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk, ktorý v narážke na aprílový neúspešný štart rakety SpaceX ku koláži s Muskom doplnil text: "".Britská stanica BBC označila Muskovo meme so Zelenským za "" a ukrajinský publicista Mychajlo Tkač adresoval americkému podnikateľovi otvorený list s titulkom "".Musk vlastní spoločnosť SpaceX poskytujúcu satelitné komunikačné služby Starlink, ktoré sú životne dôležité pre obranné úsilie Ukrajiny.Muskove vyhlásenia v čase vojny rozpútanej Ruskom však vedenie v Kyjeve už viackrát rozhnevali. Tento podnikateľ totiž obhajuje zníženie objemu vojenskej pomoci USA a NATO pre Ukrajinu a nalieha na vyriešenie vojnového konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou prostredníctvom rokovaní.Pred rokom dokonca predložil vlastný plán, podľa ktorého by sa na ukrajinských územiach okupovaných Ruskom mali konať nové referendá a Ukrajina by si mala zachovať neutrálny status.Európska komisia v septembri zverejnila správu, v ktorej tvrdí, že sociálna sieť X - predtým známa ako Twitter - pod vedením Elona Muska zohrala významnú úlohu v šírení ruskej propagandy o Ukrajine, pretože umožnila, aby sa dezinformácie dostali k väčšiemu počtu ľudí ako pred začiatkom vojny.