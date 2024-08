Žiadajú opravu dezinformácií o Harrisovej, ktoré šíril Muskov četbot

Washington 5. augusta (TASR) - Administratívy piatich štátov americkej Únie v pondelok apelovali na miliardára Elona Muska, aby "opravil" četbot menom Grok, ktorý využíva umelú inteligenciu a na sociálnych sieťach šíril dezinformácie súvisiace s prezidentskými voľbami v USA. Otvorený list s touto výzvou Muskovi adresovali vysokopostavení vládni úradníci zo štátov Minnesota, Pensylvánia, Washington, Michigan a Nové Mexiko.



Obsah listu sa týka situácie, ktorá nastala po tom, ako prezident USA Joe Biden odstúpil z volebnej kampane a ako kandidátku demokratov podporil svoju viceprezidentku Kamalu Harrisovú.



Četbot Grok na sieti X krátko na to nepravdivo informoval, že Harrisová zmeškala termín registrácie ako kandidátky v deviatich štátoch americkej Únie.



Signatári listu uviedli, že ako predstavitelia štátov, ktorých "úrady a 37 miliónov voličov boli nedávno ovplyvnené falošnými informáciami" poskytnutých platformou X, Muska vyzývajú, aby dal okamžite vykonať zmeny vo vyhľadávacom asistentovi Grok a zabezpečil tak, že voliči budú mať k dispozícii korektné informácie.



Navrhujú, aby spoločnosť X nasmerovala používateľov služby Grok na politicky nestrannú webovú stránku CanIVote.org, kde sú kompletné informácie o hlasovaní v nadchádzajúcich voľbách.



Spoločnosť X zatiaľ na žiadosť agentúry Reuters o vyjadrenie k výzve adresovanej Muskovi neodpovedala.



Musk v marci uviedol, že Grok - četbot od startupu xAI - bude dostupný pre všetky prémiové účty na platforme X. Napriek tejto podmienke sa však spomínaná dezinformácie o Harrisovej prostredníctvom zdieľania dostala k miliónom používateľov na sociálnych sieťach.



Ako vo svojej správe pripomenula agentúra Reuters, platformy sociálnych médií sú už roky pod drobnohľadom v súvislosti so šírením dezinformácií a konšpiračných teórií vrátane nepravdivých informácií o voľbách či o očkovaní. Vo Washingtone aj preto narastajú obavy, že obsah generovaný umelou inteligenciou by mohol voličov v USA zavádzať v novembrových prezidentských a kongresových voľbách.



Skupiny na ochranu občianskych práv sa domnievajú, že nárast nenávistných prejavov a dezinformácií je dôsledkom obmedzenia moderovania diskusií, ktoré na sieti X badať odvtedy, ako ju v roku 2022 - ešte pod názvom Twitter - Musk kúpil.



Zo šírenia dezinformácií bol pritom obvinený aj samotný Musk, ktorý v júli vyjadril podporu republikánskemu prezidentskému kandidátovi Donaldovi Trumpovi. Reuters priblížil, že Musk napríklad bez dôkazov uviedol, že "demokrati" umožňujú migrantom, aby prekročili hranicu na juhu USA, a mohli následne voliť vo federálnych voľbách, hoci na to ani nemajú právo.