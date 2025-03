Muskov úrad môže pokračovať v škrtoch v USAID, rozhodol odvolací súd

Washington 29. marca (TASR) - Federálny odvolací súd v USA v piatok zrušil príkaz, ktorý bránil Úradu pre efektivitu štátnej správy (DOGE) na čele s miliardárom Elonom Muskom vykonávať ďalšie škrty v Agentúre USA pre medzinárodný rozvoj (USAID). Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AP.



Žaloba bola jednou z prvých podaných proti samotnému Muskovi. Tvrdilo sa v nej, že kroky DOGE boli protiústavné, pretože mal značnú moc bez toho, aby bol zvolený alebo schválený Senátom.



Sudca nižšieho súdu súhlasil, no trojčlenný odvolací súd sa priklonil na stranu administratívy prezidenta Donalda Trumpa. Skonštatoval, že hoci DOGE zohral úlohu pri rušení agentúry USAID, škrty boli schválené vládnymi predstaviteľmi.



Odvolací súd prišiel k záveru, že Muskove príspevky o USAID na sociálnych sieťach médiách z právneho hľadiska nedokazujú, že by vydával príkazy. Dôkazy skôr naznačujú, že konal ako poradca prezidenta Donalda Trumpa pri presadzovaní vykoreňovania toho, čo považuje za plytvanie, podvod a zneužívanie vo federálnej vláde. Ak žalobcovia tvrdia, že rušenie USAID porušuje ústavnú deľbu právomocí, tieto tvrdenia by mali smerovať na administratívu, uviedol odvolací súd.



Tento verdikt zastavil rozhodnutie federálneho sudcu v štáte Maryland Theodora Chuanga v žalobe, ktorú podali bývalí zamestnanci USAID. Ten uviedol, že kroky úradu DOGE vedúce k rušeniu Agentúry pre medzinárodný rozvoj sú pravdepodobne protiústavné. Úradu zakázal prijímať akékoľvek ďalšie opatrenia súvisiace s ukončením činnosti USAID. Chung od Trumpovej administratívy požadoval, aby obnovila prístup k e-mailom a počítačom zamestnancom USAID, vrátane tých, ktorí sú na administratívnej dovolenke.



USAID distribuuje humanitárnu pomoc v približne 120 krajinách. Pomáha pri projektoch zameraných proti šíreniu chorôb a hladu a podporuje tiež demokratické reformy. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio začiatkom marca vyhlásil, že USA zrušia 83 percent programov USAID. Biely dom agentúre vyčíta plytvanie peňazí daňových poplatníkov na "smiešne projekty", ako napríklad finančnú podporu produkcie transrodovej opery v Kolumbii či transrodového komiksu v Peru.