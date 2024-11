Muskova lobby môže rozdávať voličom po milióne dolárov, rozhodol súd

Washington 5. novembra (TASR) - Lobingová skupina America PAC miliardára Elona Muska môže ďalej rozdávať voličom v nerozhodnutých štátoch po jednom milióne dolárov až do prezidentských volieb. Rozhodol o tom v pondelok súd v americkom štáte Pensylvánia, informuje TASR podľa správy stanice BBC.



Rozdávanie peňazí skupinou America PAC sa má skončiť v utorok a konečný príjemca bol už určený, povedal na pojednávaní Muskov právny zástupca Chris Chrober.



Podľa BBC zároveň prekvapivo priznal, že ľudí, ktorí dostali alebo dostanú peniaze, nevybrali náhodne, ako sa mnohí domnievali, ale zvolila ich samotná skupina.



Pensylvánsky sudca Angelo Foglietta zdôvodnenie svojho verdiktu v prospech lobingovej skupiny bezprostredne neuviedol.



Okresný prokurátor mesta Filadelfia Lawrence Krasner predtým označil tento proces za podvod "navrhnutý na skutočné ovplyvnenie volieb" a žiadal o jeho zastavenie. "Všetko to bol politický marketing maskovaný ako lotéria," uviedol.



Riaditeľ America PAC Chris Young svedčil, že príjemcov najskôr preverujú so zámerom "vycítiť ich osobnosť a uistiť sa, že sú to ľudia, ktorých hodnoty sú v súlade" so skupinou. Príjemcov tiež donútili podpísať dohodu o mlčanlivosti.



Musk v prezidentských voľbách otvorene podporuje kandidáta Republikánskej strany Donalda Trumpa, ktorý súperí so súčasnou demokratickou viceprezidentkou USA Kamalou Harrisovou.



Miliardár ešte v októbri na jednom zo zhromaždení na podporu Trumpa oznámil, že každý deň až do dňa volieb "náhodne" rozdá milión dolárov jednému z voličov z tzv. swing states, teda štátoch, v ktorých sú šance oboch kandidátov na víťazstvo mimoriadne vyrovnané. Bezprostredne podľa agentúry AP nie je jasné, či už niekto tieto peniaze dostal.



BBC objasňuje, že pôvodne sa očakávalo, že v prípade Muskovej iniciatívy pôjde o náhodné žrebovanie registrovaných voličov, ktorí podpísali petíciu na podporu prvého a druhého dodatku ústavy USA.



Americké ministerstvo spravodlivosti v reakcii varovalo, že America PAC by mohla porušovať volebné zákony, ktoré zakazujú platiť ľuďom za registráciu vo voľbách.