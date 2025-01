Muskova podpora podľa prieskumu pozitívne ovplyvnila imidž AfD

Berlín 8. januára (TASR) - Podpora strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) od amerického miliardára Elona Muska pozitívne ovplyvnila jej postavenie pred nemeckými parlamentnými voľbami. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti YouGov pre agentúru DPA zverejneného v stredu, píše TASR.



Podľa prieskumu si 59 percent respondentov myslí, že Muskova podpora AfD prospela, zatiaľ čo štyri percentá uviedli, že uškodila. Podľa 24 percent opýtaných nemala na stranu žiadny vplyv a 13 percent si nebolo istých dôsledkami.



Musk na svojej platforme X a neskôr aj v názorovom článku denníka Die Welt podporil stranu AfD. Mnohí opýtaní však očakávajú, že Muskove komentáre na sieti X zásadne neovplyvnia voľby 23. februára. Päťdesiat percent sa domnieva, že vplyv bude minimálny a 13 percent, že sa vôbec neprejaví. Podľa názoru 27 percent by mohla mať Muskova podpora zásadnú úlohu.



Prieskum sa konal medzi 3. a 6. januárom a zúčastnilo sa ho 2246 osôb vo veku najmenej 18 rokov. Štatistická odchýlka bola 2,07 percentuálneho bodu. Väčšina respondentov (68 percent) spochybňovala Muskovu schopnosť orientovať sa na politickej scéne v Nemecku, 21 percent verilo, že situáciu v krajine dokáže správne odhadnúť.



Väčšina účastníkov prieskumu (63 percent) uviedla, že by podporila čiastočnú reguláciu sociálnych médií, aby sa zabránilo zahraničnému ovplyvňovaniu domácej politiky. Väčšina podporovateľov strany AfD (58 percent) je však proti takejto myšlienke.



Podľa predvolebného prieskumu spoločnosti YouGov je strana AfD aktuálne na druhom mieste s 21 percentami hlasov. Vedie konzervatívny blok CDU/CSU s 29 percentami.