Mussoliniho vnučka odchádza zo strany premiérky Meloniovej

Rím 13. septembra (TASR) - Vnučka talianskeho vojnového diktátora Benita Mussoliniho vo štvrtok vyhlásila, že opúšťa stranu Bratia Talianska (FdI) premiérky Giorgie Meloniovej, pretože považuje tento politický subjekt za príliš pravicový. Rozhodla sa tak po tom, ako nedávno vyjadrila nesúhlas s postojom FdI k právam menšín, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Rachele Mussoliniová (50), ktorá je mestskou radkyňou v Ríme, v ostatných voľbách do mestského zastupiteľstva v roku 2021 získala najviac hlasov zo všetkých kandidátov. Podľa vlastných slov prechádza do centristickejšej strany Forza Italia (Taliansko vpred!), ktorú založil zosnulý premiér Silvio Berlusconi.



"Je čas obrátiť list a vstúpiť do strany, ktorá je bližšie môjmu umiernenému a centristickému cíteniu," povedala Mussoliniová, čím potvrdila skoršie správy talianskych médií. Politička je taktiež známa svojou podporou práv komunity LGBTQ.



FdI má korene v Talianskom sociálnom hnutí (MSI), dedičovi Mussoliniho fašistov, ktoré vzniklo po druhej svetovej vojne. Od svojho nástupu do funkcie v roku 2022 sa Meloniová snaží prezentovať stranu ako konzervatívnu skupinu hlavného prúdu.



Kritici tvrdia, že táto snaha je iba prikrášľovaním skutočnosti, a poukazujú na tvrdé postoje strany k imigrácii, interrupciám, rodičovstvu osôb rovnakého pohlavia, ako aj na jej kroky k sprísneniu trestov za náhradné materstvo.



Forza Italia - súčasť Meloniovej vládnej koalície - sa tiež prezentuje ako strana obhajujúca tradičné kresťanské hodnoty, ale v otázke občianskych práv je považovaná za liberálnejšiu.



Politický zdroj pre Reuters uviedol, že kľúčovú úlohu pri Mussoliniovej rozhodnutí zmeniť stranu zohrali otázky práv.



Mussoliniová sa v auguste postavila proti Meloniovej v spore o pohlavie alžírskej boxerky Ímán Chalífovej, ktorá na olympijských hrách v Paríži bojovala proti Talianke Angele Cariniovej.



Po tom, ako sa Cariniová vzdala počas zápasu s Chalífovou, ktorá neskôr získala zlatú medailu, Meloniová uviedla, že nešlo o rovnocenný zápas, pretože Alžírčanka vlani na majstrovstvách sveta neprešla testom spôsobilosti pohlavia.



"Kým sa nepreukáže opak, Ímán Chalífová je žena. A bola vystavená nedôstojnému honu na čarodejnice," povedala Mussoliniová.