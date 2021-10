Mussoliniho vnučka získala vo voľbách v Ríme najviac hlasov

Rím 6. októbra (TASR) – Rachele Mussoliniová, vnučka talianskeho fašistického diktátora Benita Mussoliniho, získala vo voľbách do mestského zastupiteľstva v Ríme spomedzi všetkých kandidátov najviac preferenčných hlasov. Vyplýva to z konečných výsledkov týchto komunálnych volieb, o ktorých v stredu informovala talianska agentúra ANSA.



Mussoliniová získala vo voľbách, ktoré sa konali 3. - 4. októbra, ako kandidátka pravicového hnutia Bratia Talianska (FdI) podľa tejto agentúry viac ako 6500 hlasov, čo je viac než dostal ktorýkoľvek iný kandidát.



Vnučka niekdajšieho diktátora sa tak stane členkou mestskej rady už druhýkrát. Mussoliniová však trvá na tom, že jej meno nemá žiaden súvis s jej popularitou. „Človek dokáže prekonať svoje priezvisko bez ohľadu na to, ako veľmi náročné to je," vyhlásila Mussoliniová pre taliansky denník La Repubblica.



Rachele je dcérou už zosnulého Romana Mussoliniho, pianistu a v poradí štvrtého dieťaťa niekdajšieho talianskeho diktátora Benita Mussoliniho. Krstné meno navyše dostala po svojej starej mame, a teda druhej manželke diktátora Mussoliniho, Rachele.



Rachele Mussoliniová pri tom nie je jediným potomkom Benita Mussoliniho, ktorý sa dostal do politiky. Jej nevlastná sestra Alessandra bola v minulosti poslankyňou Európskeho parlamentu.