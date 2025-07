Mustafa: Hamas musí nechať kontrolu nad Gazou Palestínskej samospráve

Gaza 29. júla (TASR) - Militantné hnutie Hamas sa musí odzbrojiť a odovzdať kontrolu nad Pásmom Gazy Palestínskej samospráve, aby sa obnovila bezpečnosť na tomto vojnou zničenom území. V pondelok to vyhlásil palestínsky premiér Muhammad Mustafa, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



„Izrael sa musí úplne stiahnuť z Pásma Gazy a Hamas sa musí vzdať kontroly nad enklávou a odovzdať svoje zbrane Palestínskej samospráve,“ povedal Mustafa na konferencii o dvojštátnom riešení izraelsko-palestínskeho konfliktu v sídle OSN v New Yorku.



Vojnu v Pásme Gazy začal 7. októbra 2023 útok Hamasu na Izrael. Podľa AFP si vyžiadal 1219 obetí, poväčšine civilistov, a ďalší ľudia boli unesení do Pásma Gazy ako rukojemníci. Následná vojenská odveta Izraela pripravila o život najmenej 59.821 osôb podľa ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy pod správou Hamasu.



Organizátormi konferencie OSN, ktorá potrvá až do stredy, sú Francúzsko a Saudská Arábia. Okrem uľahčenia podmienok na uznanie Palestínskeho štátu sa zameria na tri ďalšie oblasti: reformu Palestínskej samosprávy, odzbrojenie hnutia Hamas a jeho vylúčenie z palestínskeho verejného života a normalizáciu vzťahov medzi Izraelom a arabskými štátmi, ktoré to ešte neurobili, objasnila AFP. Na konferencii nemajú zastúpenie USA ani Izrael.



Myšlienku riešenia izraelsko-palestínskeho konfliktu založeného na existencii dvoch samostatných štátov podporuje prevažná väčšina členských štátov OSN. Po takmer dvoch rokoch vojny v Pásme Gazy, pokračujúcom rozširovaní izraelských osád na Západnom brehu Jordánu a vyhláseniach izraelských predstaviteľov o zámeroch anektovať okupované územie podľa AFP panujú obavy, že zriadiť Palestínsky štát by mohlo byť z geografického hľadiska nemožné.



Spojené štáty konferenciu v pondelok kritizovali.