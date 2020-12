Mutácie koronavírusu sú aj v ČR, podľa odborníkov však nie sú hrozbou

Praha 21. decembra (TASR) - Mutácie koronavírusu SARS-CoV-2 evidujú aj v Českej republike, účinnosť vakcín však nové kmene vírusu - vrátane nákazlivejšieho v Británii - pravdepodobne neovplyvnia. V pondelok to uviedol šéf výskumnej skupiny Štrukturálnej virológie v Stredoeurópskom technologickom inštitúte (CEITEC) v Brne Pavel Plevka, ktorého cituje český spravodajský server Novinky.cz.



Prítomnosť nového kmeňu koronavírusu v ČR môže vysvetľovať aj to, prečo sa niektorí ľudia po prekonaní ochorenia COVID-19, ktoré koronavírus spôsobuje, opäť nakazili. Mutácie tak môžu predstavovať komplikácie pre výrobcov vakcín, podľa Plevku však nie zásadné. "Do júla bolo (na celom svete) identifikovaných 12.000 mutácií koronavírusu," dodáva Plevka.



"Zistená mutácia (v ČR) predstavuje malú zmenu 'spike proteínu' (glykoproteínového hrotu, ktorý umožňuje vstup vírusu do bunky) a je pravdepodobné, že účinnosť vakcíny neovplyvní," uviedol Plevka. K rovnakému záveru dospeli v súvislosti s nákazlivejším kmeňom koronavírusu aj britskí a kanadskí vedci, píšu Novinky.cz.



Avšak aj v prípade, že očkovanie proti novému kmeňu koronavírusu nebude účinné, výrobcovia vakcín dokážu podľa českých vedcov rýchlo reagovať. Farmaceutické spoločnosti vyvinuli vakcíny pomocou technológie mRNA (mediátorové RNA), čo im umožňuje očkovaciu látku rýchlo prispôsobiť na nové kmene vírusu, uviedla molekulárna biologička Helena Jiřincová. "Je to ako keď si na kabát našijete nové gombíky. Látka a strih sú rovnaké, stroje idú ďalej, len sa použijú iné gombíky," dodala.



"Mutant v Británii má 23 mutácií, pričom niektoré z nich sa týkajú 'spike proteínu' (glykoproteínového hrotu). Zatiaľ nie sú obavy, že by na ne nefungovala vakcína alebo lieky, avšak existuje podozrenie, že sa v obyvateľstve šíri rýchlejšie než iné varianty vírusu," komentoval aktuálne obavy britského zdravotníctva Plevka.



Britský premiér Boris Johnson v rámci úsilia dostať pod kontrolu šírenie zrejme ešte nákazlivejšieho variantu koronavírusu v sobotu vyhlásil, že obyvatelia Londýna a juhovýchodnej časti Anglicka musia od nedele minimálne do 30. decembra "zostať doma". Johnsonova vláda už v pondelok oznámila, že nový rýchly nárast počtu nakazených môže súvisieť aj s novým variantom koronavírusu.



V súvislosti s novým kmeňom SARS-CoV-2 začalo v nedeľu množstvo krajín na celom svete rušiť s Britániou dopravné spojenie.