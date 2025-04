Muž chcel otráviť budúcich ruských letcov, odsúdili ho na 27 rokov

Moskva 29. apríla (TASR) - Ruský vojenský súd odsúdil v utorok obyvateľa okupovaného ukrajinského mesta Melitopol na 27 rokov väzenia za pokus o vraždu absolventov leteckej školy. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Podľa súdu muž na základe pokynu ukrajinských tajných služieb v októbri 2023 zamiešal kardiovaskulárny liek kordiamín do torty a alkoholu a dal ich kuriérovi doručiť na banket pre absolventov vojenskej leteckej školy v meste Armavir v južnom Rusku. Muž mal za to od ukrajinskej tajnej služby údajne dostať odmenu približne 5000 dolárov.



Plán s otravou nakoniec nevyšiel. U oslavujúcich totiž neobjednaná zásielka vyvolala podozrenie. Poslali ju preto na analýzu, kde bola v zákuskoch a fľašiach s whisky a koňakom zistená smrteľná dávka liekov.



Ako informovala agentúra RIA Novosti, muž bol obžalovaný z vlastizrady a terorizmu. K činu sa priznal. Prokuratúra preňho žiadala doživotný trest odňatia slobody.



Odsúdený 34-ročný muž sa narodil na Ukrajine, ale od roku 2022 má aj ruské občianstvo, uviedli vyšetrovatelia.



Od rozpútania vojny voči Ukrajine, ktorá vo februári vstúpila do štvrtého roku svojho trvania, postihla príslušníkov ruskej armády za frontovou líniou séria zvláštnych úmrtí. Na sklonku minulého týždňa napríklad ruský generál Jaroslav Moskalik zahynul pri výbuchu auta neďaleko Moskvy.



Ukrajina sa zvyčajne nevyjadruje k žiadnym operáciám v Rusku, ktoré sú pripisované ukrajinskej tajnej službe.